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AH股新聞

26/08/2024 08:39

【提振Ａ股】吳清與十家機構投資者交流，冀堅定信心壯大買方力量

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》中證監主席吳清在北京召開專題座談會，
與全國社保基金、保險資管、銀行理財、私募基金等１０家頭部機構投資者代表深入交流。吳清
表示，希望機構投資者繼續堅定信心，保持定力，堅持長期主義、專業主義，不斷提升專業投研
能力，更好發揮示範引領作用，持續壯大買方力量，幫助投資者獲得合理回報，增強投資者的信
心和信任，更加成為市場運行的「穩定器」和經濟發展的「助推器」。
　
＊推動構建「長錢長投」政策體系＊
　
　　吳清強調，中證監將穩妥推進發行上市、交易、退市等關鍵制度優化完善，推動構建「長錢
長投」的政策體系，健全投資和融資相協調的資本市場功能。吳清指出，近年來資本市場機構投
資者隊伍不斷發展壯大，交易佔比明顯提高，已逐步成為理性投資、價值投資、長期投資的標桿
性力量，對促進資本市場健康穩定發展發揮了重要作用。
　
＊機構投資者：引導上市公司加大分紅和回購力度＊
　
　　與會單位表示，當前，中國經濟正處於高質量發展的關鍵時期，隨著居民資產配置、財富管
理和養老投資等需求持續增加，中長期資金增加權益投資的需求也不斷加大。同時，與會單位就
資本市場下一步全面深化改革提出了具體建議，包括健全鼓勵長期投資的考核、會計、稅收等激
勵機制，支持更多長期資金入市；進一步完善資本市場基礎制度，推動股票發行註冊制走深走實
，提高制度的包容性和精準性，吸引更多科技創新和新質生產力代表企業上市；引導上市公司加
大分紅和回購力度，鼓勵上市公司綜合運用併購重組、股權激勵等方式提升投資價值。

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