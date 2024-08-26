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AH股新聞

26/08/2024 09:02

《駐京專電》李強參觀世界機器人博覽會：機器人產業前景廣闊

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》世界機器人大會２５日在京閉幕，國務院
總理李強參觀調研２０２４世界機器人博覽會。他強調，深大力推動機器人科技創新和產業發展
。機器人產業前景廣闊、市場潛力巨大，正以前所未有的廣度和深度融入人類的生產生活。
　
＊推動機器人在工業、農業等加快拓展普及＊
　
　　他表示，要充分發揮中國市場規模超大、應用場景豐富等優勢，將發展機器人納入數字化轉
型、智能製造試點示範、大規模設備更新等政策支持，強化應用驗證，加強標準體系建設，推動
機器人在工業、農業、服務業、特殊環境等各領域加快拓展普及。要加大制度供給，引導創業投
資積極參與，培育更多機器人領域「獨角獸」企業和專精特新「小巨人」企業，打造優勢特色產
業集群。
　　李強指出，推動機器人發展，需要加強國際合作。要著力營造開放創新生態，支持外資企業
和研發機構來華投資興業，持續深耕中國市場。要搭建、用好機器人產業交流合作平台，維護產
業鏈供應鏈穩定暢通，更好促進全球機器人科技創新和產業發展。
　
＊持續強化基礎研究和核心技術攻關＊
　
　　李強來到２０２４世界機器人博覽會展館，參觀ＡＢＢ、庫卡、新松、宇樹科技、北京術銳
、中信重工、國家農業智能裝備工程技術研究中心等企業和機構的機器人展台，與相關單位負責
人交流，詳細詢問產品性能、技術水平特別是應用情況。
　　李強表示，機器人體現了各種現代技術的綜合集成，融合了人工智能、新材料、生物仿生等
新科技新產業，是衡量科技創新和高端製造水平的重要標誌。要面向產業轉型和消費升級需求，
瞄准國際前沿進展，推進機器人技術革新，持續強化基礎研究和核心技術攻關，支持創新載體建
設，加強相關學科專業人才培養和引進，加快高端整機、關鍵零部件和工藝軟件創新突破，為中
國機器人產業高質量發展提供有力技術支撐。

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