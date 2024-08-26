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AH股新聞

26/08/2024 09:11

《駐京專電》潘功勝：加強逆周期和跨周期調節，鞏固經濟回升態勢

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》人行行長潘功勝接受《央視》採訪表示，
今年人民銀行先後三次實施了比較重大的貨幣政策調整，精準有力支持經濟回升向好。下一步將
加強逆周期和跨周期調節，著力支持穩定預期，提振信心，支持鞏固和增強經濟回升向好態勢。
　
＊堅持支持性的貨幣政策立場，研究儲備增量政策舉措＊
　
　　潘功勝表示，將繼續堅持支持性的貨幣政策立場，引導貨幣信貸合理增長，推動企業融資和
居民信貸成本穩中有降，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。引導金融機構加大對重
點領域、薄弱環節的信貸支持力度，更有針對性地滿足合理的消費融資需求。同時，研究儲備增
量政策舉措，增強宏觀政策協調配合。
　　潘功勝表示，目前，中國金融體系總體穩健。重點領域金融風險正在有序化解。融資平台的
數量和存量債務水平不斷下降，大部分融資平台到期債務實現了接續、重組和置換，融資成本負
擔較之前顯著下降。當前高風險中小銀行數量較峰值已壓降近半。
　　潘功勝還表示，人民銀行將進一步做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金
融「五篇大文章」；增強金融開放政策的透明度、穩定性和可預期性，持續推動金融高水平開放
。健全金融市場和金融市場基礎設施體系，深化金融供給側結構性改革。建設更高水平開放型金
融新體制，穩步推進人民幣國際化，積極參與全球經濟金融治理與合作。

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