《駐京專電》中證監：２０９家上市公司年報被出具非標審計報告

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》中證監日前發布了上市公司２０２３年年

度財務報告會計監管報告。數據顯示，截至２０２４年４月３０日，Ａ股市場共有５３５４家上

市公司披露了２０２３年年度財務報告，其中主板３１９５家、創業板１３４０家、科創板

５７１家、北交所２４８家，實現盈利的４２２８家、發生虧損的１１２６家。按期披露年度財

務報告的上市公司中，２０９家公司被出具非標準審計意見的審計報告，其中無法表示意見２９

家、保留意見８５家、帶解釋性說明段的無保留意見９５家。

中證監表示，總體而言，上市公司能夠較好地執行企業會計準則和財務信息披露規則，但仍

有部分上市公司在收入、長期股權投資與企業合併、金融工具、資產減值、所得稅、非經常性損

益等方面，存在會計處理或財務信息披露錯誤。

中證監表示，將繼續做好以下工作：一是梳理審閱發現的上市公司問題線索，及時跟進並按

規定進行後續監管處理。二是就監管工作中發現的典型問題，組織召開年度會計監管協調會，統

一監管口徑。三是密切跟蹤市場熱點難點會計處理問題，繼續以案例解析等形式加強實踐指導，

提升資本市場執行企業會計準則和財務信息披露規則的一致性和有效性。

