《駐京專電》住建部媒體：房屋養老金被指是另類房地產稅是誤讀

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》住建部副部長董建國日前表示正研究建立

房屋體檢、房屋養老金、房屋保險制度，上海等２２個城市已試行，其中「房屋養老金」受到熱

議。住建部旗下《建築》雜誌發布社評文章稱，「連日來，早在２０２２年開始就被官方多次提

及要研究建立的房屋養老金制度，被嚴重誤讀！房屋養老金和房地產稅完全是兩回事，傳言房屋

養老金是另一種房地產稅，純屬混淆視聽、牽強附會，是刻意誘導，以此引發大眾誤解。」

文章指出，８月２３日在國新辦舉行的新聞發布會上，住建部副部長董建國說的原話是：「

研究建立房屋體檢、房屋養老金、房屋保險制度，構建全生命周期房屋安全管理長效機制。目前

，上海等２２個城市正在試點。特別說一下房屋養老金，個人帳戶通過繳納住宅專項維修資金已

經有了，試點的重點是政府把公共帳戶建立起來。」這裏的公共帳戶並不需要老百姓出錢。



＊公共帳戶的資金或來源土地出讓金＊



目前內地民眾已有房屋養老金個人帳戶，上述試行的則是政府公共帳戶，但官方並未提到資

金來源為何。華創證券研究所副所長、首席宏觀分析師張瑜表示，目前各地一般將住宅專項維修

資金稱作「房屋養老金」，規定是「業主（屋主）交存、專戶管理、專項使用」。房屋養老金的

個人帳戶已透過繳納住宅專項維修資金建立，此次試點重點是政府建立公共帳戶。２０２１年起

，住宅專項維修資金從房屋維護擴大至老舊小區改造。

中指研究院市場研究總監陳文靜表示，各界關注公共帳戶的資金來源，如土地出讓金、維修

資金增值收益、財政補貼、創設配套金融產品等都可能是重要研究方向。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉預計，房屋養老金制度將與個人養老金制

度相似，由個人與公共帳戶構成。第一支柱是公共維修基金，由全體業主在購買新房時繳付，進

入個人帳戶。第二支柱類似企業年金，如來自一定比例的土地出讓金、財政獎補、公共維修資金

增值收益、公積金增值收益等進入公共帳戶；第三支柱應該是商業性質房屋養老金，包括房屋綜

合安全保險及商業性房屋養老補充等。

