  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

26/08/2024 12:00

《駐京專電》住建部媒體：房屋養老金被指是另類房地產稅是誤讀

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》住建部副部長董建國日前表示正研究建立
房屋體檢、房屋養老金、房屋保險制度，上海等２２個城市已試行，其中「房屋養老金」受到熱
議。住建部旗下《建築》雜誌發布社評文章稱，「連日來，早在２０２２年開始就被官方多次提
及要研究建立的房屋養老金制度，被嚴重誤讀！房屋養老金和房地產稅完全是兩回事，傳言房屋
養老金是另一種房地產稅，純屬混淆視聽、牽強附會，是刻意誘導，以此引發大眾誤解。」
　　文章指出，８月２３日在國新辦舉行的新聞發布會上，住建部副部長董建國說的原話是：「
研究建立房屋體檢、房屋養老金、房屋保險制度，構建全生命周期房屋安全管理長效機制。目前
，上海等２２個城市正在試點。特別說一下房屋養老金，個人帳戶通過繳納住宅專項維修資金已
經有了，試點的重點是政府把公共帳戶建立起來。」這裏的公共帳戶並不需要老百姓出錢。
　
＊公共帳戶的資金或來源土地出讓金＊
　
　　目前內地民眾已有房屋養老金個人帳戶，上述試行的則是政府公共帳戶，但官方並未提到資
金來源為何。華創證券研究所副所長、首席宏觀分析師張瑜表示，目前各地一般將住宅專項維修
資金稱作「房屋養老金」，規定是「業主（屋主）交存、專戶管理、專項使用」。房屋養老金的
個人帳戶已透過繳納住宅專項維修資金建立，此次試點重點是政府建立公共帳戶。２０２１年起
，住宅專項維修資金從房屋維護擴大至老舊小區改造。
　　中指研究院市場研究總監陳文靜表示，各界關注公共帳戶的資金來源，如土地出讓金、維修
資金增值收益、財政補貼、創設配套金融產品等都可能是重要研究方向。
　　廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉預計，房屋養老金制度將與個人養老金制
度相似，由個人與公共帳戶構成。第一支柱是公共維修基金，由全體業主在購買新房時繳付，進
入個人帳戶。第二支柱類似企業年金，如來自一定比例的土地出讓金、財政獎補、公共維修資金
增值收益、公積金增值收益等進入公共帳戶；第三支柱應該是商業性質房屋養老金，包括房屋綜
合安全保險及商業性房屋養老補充等。

《說說心理話》【奧運劍擊熱】大師兄張小倫親身分享！贏在起跑線=壓力？如何培育子女有卓越成就？► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

千軍易得一將難求，港如何搶人才？

23/08/2024 07:45

大國博弈

高息定存 | 恒生3個月降至3.6厘，星展兩年期削至2.75...

19/08/2024 16:09

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金