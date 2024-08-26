《駐京專電》醫保局：財政補助和個人繳費較上年增３０元和２０元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國家醫保局、財政部、國家稅務總局發布

關於做好２０２４年城鄉居民基本醫療保障有關工作的通知。《通知》明確，２０２４年各級財

政繼續加大對居民醫保參保繳費補助力度，同時居民個人繳費增幅適當降低，財政補助和個人繳

費標準分別較上年增加３０元（人民幣．下同）和２０元，每人每年分別不低於６７０元和

４００元。這是自２０１６年以來居民醫保財政補助新增首超個人繳費新增，居民個人繳費增幅

也適當降低。



＊對西部、中部地區按照人均財政補助標準８０％、６０％的比例給予補助＊



通知明確，中央財政繼續按規定對地方實施分檔補助，對西部、中部地區分別按照人均財政

補助標準８０％、６０％的比例給予補助，對東部地區各省份分別按一定比例補助。對於持居住

證參加當地居民醫保的，各級財政要按當地居民相同標準給予補助。

通知要求，增強大病保險精準保障能力，大病保險起付標準原則上不高於當地上年城鄉居民

人均可支配收入，居民醫保疊加大病保險的最高支付限額原則上達到當地上年城鄉居民人均可支

配收入的６倍左右，報銷比例向高額醫療費用傾斜。

通知提出，將參保居民在門診發生的符合規定的產前檢查相關醫療費用納入門診保障，享受

普通門診統籌待遇，合理提高住院分娩生育醫療費用保障水平，進一步減輕參保居民生育醫療費

用負擔。

