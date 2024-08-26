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AH股新聞

26/08/2024 09:52

《神州債市》官媒：對金融機構債券風險壓力測試意在防範市場反轉

　　《經濟通通訊社２６日專訊》今年以來，長債收益率持續下行，人行已多次提示債券市場風
險。最近，人行又針對部分大中型金融機構開展壓力測試，意在防範短期內市場利率反轉或大幅
波動，並非阻止機構的投資交易。
　　《上海證券報》引述權威人士表示，近期人行正在對部分金融機構開展壓力測試，是為了防
範短期內市場利率反轉或大幅波動，絕非阻止機構的投資交易行為。
　　報道引述相關人士表示，監管部門並未如網傳暫停江蘇四家農商行國債交易。監管部門從宏
觀審慎角度出發，堅持市場化、法治化原則，關注點主要在於機構行為是否合規、有無進行壓力
測試、有無產生利率風險等。
　　此外，人民銀行主管的《金融時報》亦發文稱，人行對金融機構持有債券資產的風險敞口壓
力測試，意在提示部分金融機構要合理關注風險、優化配置。特別是一些風險敞口比較大的機構
，應該及時做好風控措施。
　　文章引述業內人士指出，人行做壓力測試的本意未必是大幅抬高利率水平中樞，更多是避免
形成單邊預期並不斷強化。
　文章還提醒，要警惕單邊一致行為造成債市「踩踏」風險。債市「踩踏式」交易會導致債券價
格大幅下跌、基金和理財產品集中贖回，進而導致債券價格進一步下跌的負反饋效應。（ｌｃ）

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