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AH股新聞

26/08/2024 09:50

《駐滬專電》上海叫停房貸「返點」，存量業務需７日內整改完成

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》據《上海證券報》報道，上海市銀行同業
公會近日發布通知，要求自８月１６日起，各銀行會員單位不得以任何形式向房地產開發商、房
地產銷售機構、營銷代理公司、房產中介機構、個人房屋貸款服務機構等任何商業性個人住房貸
款的第三方機構及其從業人員、個人住房貸款客戶支付「返點」的佣金及權益，存量業務需自本
通知下發後７個自然日內整改完成。
　　具體而言，這些佣金及權益包括但不限於以轉帳、現金支付、實物提供、購物卡券、儲值卡
券、加油卡以及各種線上權益等方式支付傭金或權益的行為；以明顯低於市場價格提供辦公場所
、辦公設施、計算機軟硬件及勞務服務等行為；直接或間接向房屋合作機構及其從業人員、利益
關聯方提供佣金或其他變相利益等。
　　房貸「返點」，是銀行為了爭奪房貸業務市場份額，向房產中介、按揭中介、房地產擔保公
司等中介機構支付一定比例佣金的營銷手段，不僅加重了銀行的業務成本，更擾亂正常的市場秩
序。
　　業內人士認為，此次通知發布，有利於進一步維護公平有序市場環境，促進上海市銀行業個
人住房貸款市場平穩健康發展。

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