《駐滬專電》上海叫停房貸「返點」，存量業務需７日內整改完成

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》據《上海證券報》報道，上海市銀行同業

公會近日發布通知，要求自８月１６日起，各銀行會員單位不得以任何形式向房地產開發商、房

地產銷售機構、營銷代理公司、房產中介機構、個人房屋貸款服務機構等任何商業性個人住房貸

款的第三方機構及其從業人員、個人住房貸款客戶支付「返點」的佣金及權益，存量業務需自本

通知下發後７個自然日內整改完成。

具體而言，這些佣金及權益包括但不限於以轉帳、現金支付、實物提供、購物卡券、儲值卡

券、加油卡以及各種線上權益等方式支付傭金或權益的行為；以明顯低於市場價格提供辦公場所

、辦公設施、計算機軟硬件及勞務服務等行為；直接或間接向房屋合作機構及其從業人員、利益

關聯方提供佣金或其他變相利益等。

房貸「返點」，是銀行為了爭奪房貸業務市場份額，向房產中介、按揭中介、房地產擔保公

司等中介機構支付一定比例佣金的營銷手段，不僅加重了銀行的業務成本，更擾亂正常的市場秩

序。

業內人士認為，此次通知發布，有利於進一步維護公平有序市場環境，促進上海市銀行業個

人住房貸款市場平穩健康發展。

