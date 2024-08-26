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AH股新聞

26/08/2024 14:07

【人行操作】人行淡化ＭＬＦ政策利率錨作用，加大短期資金投放

　　《經濟通通訊社２６日專訊》人民銀行今日在公開市場進行４７１０億元（人民幣．下同）
　７天期逆回購操作，對衝今日到期的５２１億元逆回購。同時，人行又進行３０００億元１年
期ＭＬＦ操作，對衝８月１５日已到期的４０１０億元ＭＬＦ。兩次操作利率均保持不變。
　　光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，整體看，本次人行實現流動性淨投放，有助於
穩定市場流動性與利率，釋放穩健貨幣政策保持偏積極取向，繼續為實體經濟復甦提供有力支持

　　他進一步指出，逆回購增量投放主要是臨近月底，市場對短期資金需求有所增加，近日市場
利率中樞有所抬升，人行適度加大短期資金投放，平抑資金市場波動。
　　而ＭＬＦ操作是在ＬＰＲ發布之後，釋放人行進一步淡化ＭＬＦ政策利率錨作用。ＭＬＦ縮
量續作，與市場利率維持低位，削弱ＭＬＦ資金吸引力，同時，國內實體經濟融資需求恢復強勁
需要一個過程。
　
＊四季度政策利率或進一步調降＊
　
　　民生銀行首席經濟學家溫彬認為，本周逆回購到期量較高、政府債淨繳款再度上升，疊加跨
月臨近，流動性面臨的擾動因素較多，逆回購加量投放和ＭＬＦ適量續做共同維穩流動性，滿足
市場短期和中長期資金需求。
　　溫彬指，考慮到上周五（２３日）聯儲局主席鮑威爾釋放出明確的減息訊號，中國貨幣政策
空間進一步打開。在內部穩增長、降成本需求提升，和外部穩匯率壓力減輕的情況下，或可期待
四季度政策利率進一步調降。屆時，ＭＬＦ利率調降幅度有可能更大，以進一步縮窄ＭＬＦ與市
場利率之間的利差。　
　　他又說，為促進實現全年經濟社會發展目標，下階段信用投放力度可能適度加大，人行將綜
合運用公開市場操作和貨幣政策工具開展調節，ＭＬＦ加量續做以及降準均在政策工具箱之中。
（ｌｃ）

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