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AH股新聞

26/08/2024 15:08

【數據解讀】中國前７個月財政收支持續偏弱，政策加碼必要性提升

　　《經濟通通訊社２６日專訊》財政部今日公布，今年１－７月，全國一般公共預算收入
１３﹒５７萬億元人民幣，同比下降２﹒６％。其中，土地出讓收入同比下降超四成；稅收收入
同比亦繼續減少，但非稅收入持續高增。分析人士認為，在當前情境下，財政政策加碼之必要性
顯著提升。
　　銀河證券宏觀經濟研究員聶天奇認為，財政收支在經濟轉型陣痛中依然偏弱，年內財政政策
加碼仍有必要性。他指出，政策加碼的方式並不僅限於增發國債，抵押補充貸款（ＰＳＬ）降息
重啟以支持基建地產、提前增發特別國債加碼兩重和兩新建設、增發普通國債彌補收入缺口等。
　　西部證券宏觀首席分析師邊泉水也認為，在經濟不及預期的情景下，若下半年財政收入繼續
下滑或者地方債發行遲遲不能跟上進度，追加預算赤字發行新增國債是財政政策更好的選項。他
說，如果增發國債，８月和１０月全國人大常委會將是可能的時間窗口。
　　在中信建投宏觀首席分析師周君芝看來，今年上半年財政廣義收入降至歷史極低水平，主要
原因包括經濟偏弱（稅收偏低）、地產仍在磨底（土地出讓金孱弱）、地方無效投資收縮（預算
外融資收縮）等。不過她認為，財政在連續擴張了四年之後，本身已處於緊平衡，加上央地關係
重塑，土地收入趨勢下行，繼續擴張的根基或不足，因此她認為要降低對今年財政大擴張的期待
。（ｌｃ）

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