【北水炒Ｄ乜】北水淨流出４１１６萬，沽盈富基金買中移動中石化

《經濟通通訊社２６日專訊》今日恒指高開９７點，報１７７０９點。最高升２１３點報
１７８２６點，最低升９７點報１７７０９點。恒指收報１７７９８點，升１８６點或１﹒１％
。
北水全日淨流出４１１５﹒９４萬元，上日淨流入２７﹒２９億元。北水淨買入最多的個股
依次是中國移動（００９４１）、中國石油化工股份（００３８６）、中國中車（０１７６６）
；淨賣出最多的依次是盈富基金（０２８００）、騰訊控股（００７００）、中國海洋石油
（００８８３）。
主板成交近８３６億元增加６﹒１％。其中港股通成交近２３８億元，佔總成交２８﹒４％
。
中國移動升０﹒７％報７５﹒５元，北水淨買入１﹒２億元；中國石油化工股份升１﹒２％
報５﹒１６元，北水淨買入０﹒７億元；中國中車跌４﹒６％報５﹒０２元，北水淨買入０﹒５
億元。
盈富基金升０﹒９％報１８﹒３７元，北水淨賣出３﹒３億元；騰訊控股升１﹒７％報
３８２元，北水淨賣出２﹒６億元；中國海洋石油升１﹒２％報２０﹒７元，北水淨賣出１﹒７
億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入（億元）
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中國移動 （００９４１） ＋１﹒２０
中國石油化工股份 （００３８６） ＋０﹒６６
中國中車 （０１７６６） ＋０﹒５５
中國電信 （００７２８） ＋０﹒５３
小米集團 （０１８１０） ＋０﹒３７
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨賣出（億元）
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盈富基金 （０２８００） －３﹒３５
騰訊控股 （００７００） －２﹒６３
中國海洋石油 （００８８３） －１﹒６９
藥明生物 （０２２６９） －１﹒６１
理想汽車 （０２０１５） －１﹒４５
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