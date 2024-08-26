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26/08/2024 17:38

【北水炒Ｄ乜】北水淨流出４１１６萬，沽盈富基金買中移動中石化

　　《經濟通通訊社２６日專訊》今日恒指高開９７點，報１７７０９點。最高升２１３點報
１７８２６點，最低升９７點報１７７０９點。恒指收報１７７９８點，升１８６點或１﹒１％

　　北水全日淨流出４１１５﹒９４萬元，上日淨流入２７﹒２９億元。北水淨買入最多的個股
依次是中國移動（００９４１）、中國石油化工股份（００３８６）、中國中車（０１７６６）
；淨賣出最多的依次是盈富基金（０２８００）、騰訊控股（００７００）、中國海洋石油
（００８８３）。
　　主板成交近８３６億元增加６﹒１％。其中港股通成交近２３８億元，佔總成交２８﹒４％

　　中國移動升０﹒７％報７５﹒５元，北水淨買入１﹒２億元；中國石油化工股份升１﹒２％
報５﹒１６元，北水淨買入０﹒７億元；中國中車跌４﹒６％報５﹒０２元，北水淨買入０﹒５
億元。
　　盈富基金升０﹒９％報１８﹒３７元，北水淨賣出３﹒３億元；騰訊控股升１﹒７％報
３８２元，北水淨賣出２﹒６億元；中國海洋石油升１﹒２％報２０﹒７元，北水淨賣出１﹒７
億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　　　（編號）　　　淨買入（億元）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　　　　　（００９４１）　　　＋１﹒２０
　　中國石油化工股份　（００３８６）　　　＋０﹒６６
　　中國中車　　　　　（０１７６６）　　　＋０﹒５５
　　中國電信　　　　　（００７２８）　　　＋０﹒５３
　　小米集團　　　　　（０１８１０）　　　＋０﹒３７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨賣出（億元）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　－３﹒３５
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　－２﹒６３
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　－１﹒６９
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　－１﹒６１
　　理想汽車　　　（０２０１５）　　　－１﹒４５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　

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