【北水炒Ｄ乜】北水淨流出４１１６萬，沽盈富基金買中移動中石化

《經濟通通訊社２６日專訊》今日恒指高開９７點，報１７７０９點。最高升２１３點報

１７８２６點，最低升９７點報１７７０９點。恒指收報１７７９８點，升１８６點或１﹒１％

。

北水全日淨流出４１１５﹒９４萬元，上日淨流入２７﹒２９億元。北水淨買入最多的個股

依次是中國移動（００９４１）、中國石油化工股份（００３８６）、中國中車（０１７６６）

；淨賣出最多的依次是盈富基金（０２８００）、騰訊控股（００７００）、中國海洋石油

（００８８３）。

主板成交近８３６億元增加６﹒１％。其中港股通成交近２３８億元，佔總成交２８﹒４％

。

中國移動升０﹒７％報７５﹒５元，北水淨買入１﹒２億元；中國石油化工股份升１﹒２％

報５﹒１６元，北水淨買入０﹒７億元；中國中車跌４﹒６％報５﹒０２元，北水淨買入０﹒５

億元。

盈富基金升０﹒９％報１８﹒３７元，北水淨賣出３﹒３億元；騰訊控股升１﹒７％報

３８２元，北水淨賣出２﹒６億元；中國海洋石油升１﹒２％報２０﹒７元，北水淨賣出１﹒７

億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入（億元）

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中國移動 （００９４１） ＋１﹒２０

中國石油化工股份 （００３８６） ＋０﹒６６

中國中車 （０１７６６） ＋０﹒５５

中國電信 （００７２８） ＋０﹒５３

小米集團 （０１８１０） ＋０﹒３７

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨賣出（億元）

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盈富基金 （０２８００） －３﹒３５

騰訊控股 （００７００） －２﹒６３

中國海洋石油 （００８８３） －１﹒６９

藥明生物 （０２２６９） －１﹒６１

理想汽車 （０２０１５） －１﹒４５

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