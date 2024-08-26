《神州頭條》財經報章頭版摘要：推動構建「長錢長投」政策體系

《經濟通通訊２６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



推動構建「長錢長投」政策體系

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中證監主席吳清近日表示，中證監會持續推動新「國九條」和資本市場「１＋Ｎ」政策落地見效

，以改革促穩定、防風險、促高質量發展，穩妥推進發行上市、交易、退市等關鍵制度優化完善

，推動構建「長錢長投」的政策體系，健全投資和融資相協調的資本市場功能，更好服務中國式

現代化建設。



監管部門重拳壓實中介機構責任

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近期，中介機構等第三方配合造假案例引發市場關注。業內人士認為，從實踐來看，監管部門嚴

懲中介機構配合造假，市場生態正持續優化，倒逼中介機構主動歸位盡責。從政策面來看，近期

涉及規範中介機構發展、嚴打財務造假的相關法律法規密集出台，規範中介機構執業、進一步加

大對中介機構配合造假的處罰力度等舉措，將更好助力資本市場鏟除財務造假「生態圈」。



家電以舊換新補貼範圍為「８＋Ｎ」類

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商務部等四部門辦公廳近日發布的關於進一步做好家電以舊換新工作的通知明確，各地自主確定

補貼「８＋Ｎ」類家電品種，每件最高補貼２０００元（人民幣．下同）。





《上海證券報》



推動構建「長錢長投」政策體系

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中證監主席吳清近日在北京召開機構投資者座談會。他表示，中證監將穩妥推進發行上市、交易

、退市等關鍵制度優化完善，推動構建「長錢長投」的政策體系，健全投資和融資相協調的資本

市場功能。



上交所：做好上海國際金融中心建設的「服務者」「領跑者」

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上交所副總經理王泊日前在接受採訪時表示，近年來，上交所既做好上海國際金融中心建設的「

服務者」，也爭當「領跑者」，積極助力上海國際金融中心提升競爭力和影響力。



權威專家：壓力測試意在防範市場反轉

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今年以來，長債收益率持續下行，人行已多次提示債券市場風險。部分業內權威專家表示，近期

，人行針對部分大中型金融機構開展壓力測試，意在防範短期內市場利率反轉或大幅波動，並非

阻止機構的投資交易。





《證券時報》



持續壯大買方力量，增強投資者信心和信任

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中證監近日召開學習貫徹黨的三中全會精神進一步全面深化資本市場改革機構投資者座談會。座

談會上，中證監主席吳清指出，希望機構投資者不斷提升專業投研能力，持續壯大買方力量，幫

助投資者獲得合理回報，增強投資者的信心和信任，更加成為市場運行的「穩定器」和經濟發展

的「助推器」。



上海低空經濟展開商業化新探索

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記者從上海市經信委獲悉，上海力爭到２０２７年建立低空新型航空器研發設計、總裝製造、適

航檢測、商業應用的完整產業體系，核心產業規模達５００億元以上。



實行勞動性所得統一徵稅

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作為深化財稅體制改革的重頭戲，新一輪個人所得稅制度改革直指問題關鍵。三中全會審議通過

的《中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》提出，完善綜合和分類相結

合的個人所得稅制度，規範經營所得、資本所得、財產所得稅收政策，實行勞動性所得統一徵稅

。（ｌｃ）

