《鍾之日記》港股逾月高，山泉偷步揚

《鍾之日記》８月２６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國聯儲局主席鮑威爾表明已到調整利率政策時機，市場預期９月減息。消息牽動美股造好

，港股連升三星期後，今早高開高走，曾升逾二百點。恒生指數全日收報１７７９８，升１８６

點或１﹒１％，創７月中以來收市高，主板成交近８３６億元。

另外，野村將ＭＳＣＩ中國股票評級從長期戰術性「增持」下調至「中性」，因其市場表現

一直令人失望，並預計聯儲局減息將為表現不佳的東南亞股市帶來提振，稱投資者應減持Ａ股，

並將資金投入印尼及馬來西亞股市。



＊花旗看好，農夫山泉績前漲超６％＊



農夫山泉（０９６３３）將於明日放榜，大行花旗預計公司今年上半年業績勝於預期，認為

淨利潤有高單位數增長，而包裝水銷售疲弱已在預料之中，預計茶飲料銷售額將按年大增約

５０％，以及果汁銷售額將實現高雙位數按年增長。

此外，花旗報告指出，農夫山泉創始人兼董事長鍾睒睒早前罕見接受《央視》專訪，認為此

舉標誌著政府對農夫山泉業務的認可，也必將增強經銷商對公司未來的信心，並預計在公司公布

中期業績後，鍾睒睒將加快回購農夫山泉股票的力度。

不過，大摩報告卻將農夫山泉在２０２４年至２０２６年每股盈測下調介乎８％至１０％，

以反映該行將公司在２０２４年至２０２５年銷售預測下調６％至７％。同時，大摩將農夫山泉

２０２４至２０２６年毛利率預測下調介乎１﹒６至１﹒９個百分點，主要是預期因應市場競爭

加劇，農夫山泉將推出更多折扣優惠；並將其目標價由５０元大幅下調至３２元，維持其評級為

「與大市同步」。

儘管大行看法分歧，農夫山泉績前仍走出上漲行情，今日升６﹒１％。



＊行長突辭職，中國銀行股價硬淨＊



中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）管理層有異動，５７歲的行長劉金因「個人

原因」辭去中國銀行副董事長、執行董事、董事會戰略發展委員會委員及中國銀行行長職務。董

事會批准由董事長葛海蛟代為履行行長職責，直至新行長正式履職之日止。

然而，中國銀行發布的公告並沒有披露劉金是因為什麼「個人原因」而辭職。

根據香港衛視官方微博８月２２日的報道，劉金不再擔任行長，據傳已經落馬，且是本人自

首。不過當晚香港衛視刪除了該篇報道。又有消息指劉金並未「落馬」，但是已被降級為副處，

但未知處罰原因。

值得留意的是，曾與劉金搭檔的中國銀行董事長劉連舸，於２０２３年３月３１日被官宣落

馬，其被指控受賄１﹒２１億餘元人民幣。

中國銀行股價未見受挫，全日微升０﹒６％，中銀香港（０２３８８）則跌０﹒２％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

