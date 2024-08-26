《Ａ股焦點》行長劉金突辭職，中行Ａ跌０﹒６％，銀行板塊受累軟

《經濟通通訊社２６日專訊》５７歲的中國銀行行長劉金突然辭職。中國銀行

（０３９８８）（滬：６０１９８８）昨日（２５日）發布公告稱，劉金因個人原因，辭去中國

銀行副董事長、執行董事、董事會戰略發展委員會委員及中國銀行行長職務，該辭任自即日起生

效。董事會批准由董事長葛海蛟代為履行行長職責，直至新行長正式履職之日止。

然而，公告並沒有披露劉金是因為什麼「個人原因」而辭職。

在三天前的８月２２日，香港衛視在官方微博報導說，中國銀行行長職位發生變動，劉金不

再擔任行長，據傳已經落馬，且是本人自首。當晚，香港衛視官方微博又刪除了該報導。

更早之前的８月１９日，中行在北京以現場表決方式召開２０２４年第七次董事會會議，由

董事長葛海蛟主持，會議應出席董事１４名、親自出席董事１３名。副董事長、執行董事劉金因

其它安排未出席會議。

公開資料顯示，劉金出生於１９６７年，起步於工商銀行（０１３９８）

（滬：６０１３９８），曾任工銀歐洲副董事長、執行董事、總經理兼工行法蘭克福分行總經理

，工行總行投資銀行部總經理、江蘇分行行長。

２０１９年１１月，劉金由國開行副行長職位調任光大銀行（０６８１８）行長、光大集團

執行董事。２０２１年２月２５日，劉金正式到任中國銀行，任黨委副書記，擬任副董事長、行

長。同年３月１６日，中國銀行董事會批准聘任劉金為行長，４月２６日任職資格獲得核准，劉

金正式就任行長。

值得注意的是，曾與劉金搭檔的中國銀行董事長的劉連舸，於２０２３年３月３１日被官宣

落馬，其被指控受賄１﹒２１億餘元人民幣。

行長突因「個人原因」而辭職，有消息指劉金並未「落馬」，但是已被降級為副處。中行

ＡＨ股價分化，Ａ股目前跌０﹒６％，Ｈ股升０﹒３％。

滬深銀行板塊受累軟，工商銀行及建行（滬：６０１９３９）齊跌０﹒７％，交通銀行

（滬：６０１３２８）跌０﹒６％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌０﹒４％。（ｌｃ，

ｃｔ）



