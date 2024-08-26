  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

26/08/2024 10:43

《Ａ股焦點》行長劉金突辭職，中行Ａ跌０﹒６％，銀行板塊受累軟

　　《經濟通通訊社２６日專訊》５７歲的中國銀行行長劉金突然辭職。中國銀行
（０３９８８）（滬：６０１９８８）昨日（２５日）發布公告稱，劉金因個人原因，辭去中國
銀行副董事長、執行董事、董事會戰略發展委員會委員及中國銀行行長職務，該辭任自即日起生
效。董事會批准由董事長葛海蛟代為履行行長職責，直至新行長正式履職之日止。
　　然而，公告並沒有披露劉金是因為什麼「個人原因」而辭職。
　　在三天前的８月２２日，香港衛視在官方微博報導說，中國銀行行長職位發生變動，劉金不
再擔任行長，據傳已經落馬，且是本人自首。當晚，香港衛視官方微博又刪除了該報導。
　　更早之前的８月１９日，中行在北京以現場表決方式召開２０２４年第七次董事會會議，由
董事長葛海蛟主持，會議應出席董事１４名、親自出席董事１３名。副董事長、執行董事劉金因
其它安排未出席會議。
　　公開資料顯示，劉金出生於１９６７年，起步於工商銀行（０１３９８）
（滬：６０１３９８），曾任工銀歐洲副董事長、執行董事、總經理兼工行法蘭克福分行總經理
，工行總行投資銀行部總經理、江蘇分行行長。
　　２０１９年１１月，劉金由國開行副行長職位調任光大銀行（０６８１８）行長、光大集團
執行董事。２０２１年２月２５日，劉金正式到任中國銀行，任黨委副書記，擬任副董事長、行
長。同年３月１６日，中國銀行董事會批准聘任劉金為行長，４月２６日任職資格獲得核准，劉
金正式就任行長。
　　值得注意的是，曾與劉金搭檔的中國銀行董事長的劉連舸，於２０２３年３月３１日被官宣
落馬，其被指控受賄１﹒２１億餘元人民幣。
　　行長突因「個人原因」而辭職，有消息指劉金並未「落馬」，但是已被降級為副處。中行
ＡＨ股價分化，Ａ股目前跌０﹒６％，Ｈ股升０﹒３％。
　　滬深銀行板塊受累軟，工商銀行及建行（滬：６０１９３９）齊跌０﹒７％，交通銀行
（滬：６０１３２８）跌０﹒６％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌０﹒４％。（ｌｃ，
ｃｔ）
　

【慎防受騙】偽冒《經濟通》投資群組頻現，切勿誤信騙徒，如有疑問，請循官方渠道查詢► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

千軍易得一將難求，港如何搶人才？

23/08/2024 07:45

大國博弈

高息定存 | 恒生3個月降至3.6厘，星展兩年期削至2.75...

19/08/2024 16:09

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金