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AH股新聞

26/08/2024 08:48

《中國要聞》油罐車混載食油２２噸流向內蒙，國務院追究多方責任

　　《經濟通通訊社２６日專訊》針對內地傳媒早前曝光的「油罐車混裝化工油同食用油」事件
，國務院食安辦、國家發改委、公安部及交通運輸部等組成的聯合調查組，查核涉事兩架油罐車
混裝食用植物油，涉及超過６７噸油品，已被使用的２１﹒６噸流向內蒙古鄂爾多斯市，未流向
其他地區，用於飼料加工１１噸，其餘３５噸全部封存。
　　聯合調查組表示，今次事件性質極其惡劣，是典型的行為違法犯罪，必須嚴厲打擊。截至目
前，未發現其他同類問題涉事罐車。聯合調查組認定，運輸企業負有管理責任，給予行政處罰及
罰款；車主負有主要責任，移送公安機關；司機負有直接責任，追究刑事責任；購買企業負有相
應責任，給予行政處罰及罰款。國務院食安辦下一步會同多個部門，持續深入開展罐車運輸食用
植物油問題專項整治，以「零容忍」的態度，嚴處重罰各類違法違規行為，加強全鏈條管理，確
保食用植物油安全。
　　中儲糧集團在７月初就「油罐車混裝化工油同食用油」事件發文回應，稱集團高度重視、迅
速行動，在７月２日要求下屬油脂公司開展排查的基礎上，從７月５日開始在全系統深入開展專
項大排查。中儲糧旗下的食用油品牌包括金鼎、鼎皇、華鼎、漢鼎、淳口香和聚味美等。
（ｌｃ）

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