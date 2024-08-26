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AH股新聞

26/08/2024 09:14

《中國要聞》財政部發文解釋新會計法，點名恒大、華融等財務造假

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國財政部監督評價局２３日發表文章，解釋新會計法為何提
高處罰標準及具體內容，並點名恒大、華融等財務造假危害。
　　文章指，近年來惡性財務造假等會計違法行為頻發，嚴重損害公共利益，擾亂市場經濟秩序
。究其原因，財務造假的違法成本過低是重要影響因素之一。而且，會計信息一旦失真甚至出現
財務造假，常常伴隨偷漏稅、違規貸款、國有資產流失、資本市場虛假信息披露等諸多連鎖問題
，甚至引發類似安然事件的系統性風險。
　　文章點名多家近年被查出財務造假的上市公司，包括康得新、康美藥業、瑞幸咖啡、華融、
恒大地產等，稱其「嚴重擾亂社會主義市場經濟秩序，給投資者造成重大損失」。
　　文章提到，原會計法對財務造假當事人處罰標準明顯偏低，違法成本與造假獲利顯著不匹配
，如對財務造假企業的處罰上限僅為１０萬元（人民幣．下同），難以形成有效震懾。因此，今
年７月起實施的新會計法大幅提高對財務造假企業的處罰力度，從原來最高１０萬元罰款改「沒
一罰十」，即沒收違法所得並最高處以十倍罰款，不設罰款金額上限。（ｌｃ）

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