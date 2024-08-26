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AH股新聞

26/08/2024 17:25

《打擊貪腐》汕頭原市長鄭劍戈嚴重違紀違法被雙開

　　《經濟通通訊社２６日專訊》廣東省汕頭市委原副書記、市政府原市長鄭劍戈嚴重違紀違法
，被開除黨籍及開除公職處分，收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查
起訴，所涉財物一併移送。
　　經查，鄭劍戈喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠、不老實，對抗組織審查；在幹部
選拔任用工作中為他人謀利並收受財物；廉潔底線失守，長期違規收受禮金；將公權力當作攫取
私利的工具，大搞權錢交易，利用職務上的便利為他人在企業經營、工程承攬、項目推進等方面
謀利，並非法收受巨額財物。
　　公開資料顯示，鄭劍戈１９６４年６月生，廣東茂名人，中央黨校研究生學歷，１９８６年
７月參加工作，１９８５年４月加入中國共產黨。其曾在湛江市工作，歷任麻章區委常委、麻章
鎮黨委書記，麻章區委副書記，麻章區區長、區委書記等職。
　　２００８年，他任肇慶市副市長，２０１１年任肇慶市副市長、市公安局黨委書記、局長，
２０１５年任肇慶市委常委、副市長、市政府黨組副書記，後還兼任肇慶新區黨工委書記、管委
會主任等職。
　　２０１７年，鄭劍戈調任汕頭市委副書記、市長，２０２１年轉任廣東省十三屆人大農村農
業委員會主任委員，至２０２３年１月不再任職。
　　２０２３年１１月３０日，廣東省委第四巡視組巡視汕頭市工作動員會召開。據介紹，巡視
組在汕頭工作２個月左右，即今年１月底左右巡視工作結束。不到３個月，原市長鄭劍戈被查。
（ｊｑ）
　

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