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AH股新聞

26/08/2024 08:54

【大國博弈】美以涉俄為由制裁多間中企，商務部斥長臂管轄

　　《經濟通通訊社２６日專訊》綜合媒體報道，美國擴大涉俄出口管制，當地時間８月２３日
，美國商務部下屬的工業和安全局（ＢＩＳ）宣布更新出口管制規則，將１３１個名錄下的
１２３個實體添加到「實體清單」（Ｅｎｔｉｔｙ　Ｌｉｓｔ）中，其中包括４２個中國實體
（３９家中國內地實體和３個香港地址）。中國商務部表示堅決反對，促美方立即糾正錯誤做法

　　據了解，ＢＩＳ擴大現有「外國直接產品規則」（ＦＤＰ）的範圍，把出口管制範圍擴展到
俄羅斯和白俄羅斯以外的實體，受管轄的物項不僅是原產自美國的物品，還包括美國品牌的物品
，即使這些產品在美國境外生產亦受規管。
　　同一天，美國財政部也宣布對包括４６個中國實體和個人在內的近４００個實體、個人和船
隻進行金融制裁，指控他們的「產品和服務讓俄羅斯得以維持戰爭並逃避制裁」。
　　中國商務部對此回應指，美方做法是典型的單邊制裁和「長臂管轄」，破壞國際貿易秩序和
規則，阻礙國際間正常經貿往來，影響全球產業鏈供應鏈安全穩定，中方對此強烈不滿，堅決反
對。中方敦促美方立即停止錯誤做法，並將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。
（ｒｙ）

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