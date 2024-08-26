【聚焦數據】首７月全國財收下降２﹒６％，支出增２﹒５％

《經濟通通訊社２６日專訊》財政部公布，１－７月，全國一般公共預算收入１３５６６３

億元（人民幣．下同），同比下降２﹒６％，扣除去年同期中小微企業緩稅入庫抬高基數、去年

年中出台的減稅政策翹尾減收等特殊因素影響後，可比增長１﹒２％左右；其中，證券交易印花

稅５７６億元，同比下降５５％。企業所得稅同比下降５﹒４％、個人所得稅同比下降５﹒５％

。１－７月，一般公共預算支出１５５４６３億元，同比增長２﹒５％。

分中央和地方看，１－７月，中央一般公共預算收入５９７４５億元，同比下降６﹒４％；

地方一般公共預算本級收入７５９１８億元，同比增長０﹒６％。



＊證券交易印花稅同比下降５５％＊



分稅收和非稅收入看，１－７月，稅收收入１１１２４０億元，同比下降５﹒４％；非稅收

入２４４２３億元，同比增長１２％。

主要稅收中，印花稅２１２０億元，同比下降２０﹒９％，其中證券交易印花稅５７６億元

，同比下降５５％。國內增值稅４１３０３億元，同比下降５﹒２％。國內消費稅１０００４億

元，同比增長５﹒５％。車輛購置稅１４４９億元，同比下降６﹒５％。土地和房地產相關稅收

中，契稅３１６９億元，同比下降１０﹒９％；房產稅２８７８億元，同比增長２０﹒２％；土

地增值稅３３８８億元，同比下降７﹒２％。



＊首７月全國農林水支出增８﹒２％＊



１－７月，全國一般公共預算支出１５５４６３億元，同比增長２﹒５％。分中央和地方看

，中央一般公共預算本級支出２１４４４億元，同比增長９﹒３％；地方一般公共預算支出

１３４０１９億元，同比增長１﹒５％。

主要支出情況方面，農林水支出１３３５０億元，同比增長８﹒２％。債務付息支出

７１１６億元，同比增長５﹒８％。社會保障和就業支出２５４５４億元，同比增長４﹒３％。

衛生健康支出１１８０４億元，同比下降１２％。



＊國有土地使用權出讓收入降兩成＊



１－７月，全國政府性基金預算收入２３２９５億元，同比下降１８﹒５％。分中央和地方

看，中央政府性基金預算收入２３８６億元，同比增長７﹒８％；地方政府性基金預算本級收入

２０９０９億元，同比下降２０﹒７％，其中，國有土地使用權出讓收入１７７６３億元，同比

下降２２﹒３％。

１－７月，全國政府性基金預算支出４１２２８億元，同比下降１６﹒１％。分中央和地方

看，中央政府性基金預算本級支出１２８２億元，同比增長４３％；地方政府性基金預算支出

３９９４６億元，同比下降１７﹒２％，其中，國有土地使用權出讓收入相關支出２５０９８億

元，同比下降８﹒９％。（ｒｙ）

