《中國要聞》滴滴傳正就出售智能汽車資產予四維智聯進行談判

《經濟通通訊社２６日專訊》據《路透》引述兩位消息人士稱，網約車企業滴滴正就將其智
能駕駛和座艙資產出售予國有數字地圖公司四維圖新（深：００２４０５）進行深入談判。
知情人士表示，滴滴計劃將前述資產出售給四維圖新旗下智能座艙相關軟硬件提供商四維智
聯（ＡｕｔｏＡｉ），以換取四維智聯的股份，並指滴滴希望通過交易大幅退出競爭激烈的電動
汽車市場。據悉該筆交易對有關資產的估值接近５億元人民幣。（ｒｙ）
【慎防受騙】偽冒《經濟通》投資群組頻現，切勿誤信騙徒，如有疑問，請循官方渠道查詢► 了解詳情
26/08/2024 16:07
《經濟通通訊社２６日專訊》據《路透》引述兩位消息人士稱，網約車企業滴滴正就將其智
能駕駛和座艙資產出售予國有數字地圖公司四維圖新（深：００２４０５）進行深入談判。
知情人士表示，滴滴計劃將前述資產出售給四維圖新旗下智能座艙相關軟硬件提供商四維智
聯（ＡｕｔｏＡｉ），以換取四維智聯的股份，並指滴滴希望通過交易大幅退出競爭激烈的電動
汽車市場。據悉該筆交易對有關資產的估值接近５億元人民幣。（ｒｙ）
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