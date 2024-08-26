《中國要聞》公安部回應：沒有網號、網證也可正常上網，基於自願

《經濟通通訊社２６日專訊》中國公安部、國家網信辦７月２６日發布徵求意見稿，提出構

建一套網號、網證的申領、推廣和使用制度等，引發網民「持證上網」的討論。中國公安部對此

回應，用戶不是「持證」才能「上網」，沒有網號、網證也可正常上網。

據《新華社》報道，公安部第一研究所研究員于銳介紹，用戶不是「持證」才能「上網」，

而是在需要證明身份的場景中多了一種更加安全、方便的選擇，不需要反復向各個平台提供明文

的個人身份信息。同時，原有的身份認證方式仍可繼續使用，沒有網號、網證也可正常上網。

根據徵求意見稿起草說明，網號是由字母和數字組成、不含明文身份信息的網絡身份符號；

網證是承載網號及自然人非明文身份信息的網絡身份認證憑證。

通俗地說，網號是用戶在網絡空間中的身份編碼，同時隱去了個人身份信息；網證是一種簡

化版的數字證書，在網絡社交、即時通訊等法定實名制領域以及其他需要驗證身份的場景，作為

一種可選擇的身份認證方式。

徵求意見稿還規定，持有有效法定身份證件的自然人，可自願向公共服務平台申領網號、網

證；鼓勵有關主管部門、重點行業按照自願原則推廣應用網號、網證；鼓勵互聯網平台按照自願

原則接入公共服務。

于銳介紹，用戶接受或者退出國家網絡身份認證服務，完全基於用戶自願。從Ａｐｐ操作層

面，國家網絡身份認證Ａｐｐ自願下載、申領，並不會強制或強迫用戶使用。從推廣應用層面，

互聯網企業、接入單位也是自願使用，可將公共服務作為可選項而非唯一項，保留現有其他方式

。

８月１日，有網友發現「國家網絡身份認證 Ａｐｐ（試點版）」已在多個應用商店上線。

目前已上線試點Ａｐｐ和場景共６７個，包括部分政務Ａｐｐ和互聯網Ａｐｐ，如國家政務服務

平台、中國鐵路１２３０６、淘寶、微信、小紅書、ＱＱ等。（ｊｑ）

