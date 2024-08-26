《中國要聞》ＩＢＭ中國傳裁員，逾千研發及測試員訪問權限被收回

《經濟通通訊社２６日專訊》據界面新聞，多位ＩＢＭ中國員工透露，公司於上周五（２３

日）晚間關閉了ＩＢＭ中國研發和測試崗位員工的訪問權限。一位實驗室技術員工稱，關閉權限

前公司員工正常上下班，沒有任何預兆和「信號」，一些技術員工還處於加班狀態。目前，這些

員工已從通訊軟件的產品群組被移除，無法通過ＶＰＮ登陸公司內網，但仍可訪問郵件。

ＩＢＭ中國有多個分公司，此次被收回權限的員工屬於ＩＢＭＶ，下設ＣＤＬ（ＩＢＭ中國

開發中心）和ＣＳＬ（ＩＢＭ中國系統中心），主要負責研發和測試。上述員工稱，據其了解，

包括北京、上海、大連等全國各地的研發和測試崗位員工權限均被收回，涉及人數大約有一千多

人；售後、咨詢部門仍正常持有訪問權限。

目前，員工尚不清楚公司做出這項決策的原因。最新消息是，公司已通知被收回權限的員工

於今日（２６日）進行談話，參與線上會議。

實際上，過去兩年，ＩＢＭ在全球範圍內進行了多輪裁員。２０２３年１月，ＩＢＭ宣布裁

員３９００人；２０２３年下半年，ＩＢＭ宣布暫停招聘，並且計劃用人工智能取代近８０００

個工作崗位。今年３月，據外媒報道，ＩＢＭ部分部門的裁減目標比例高達８０％。

ＩＢＭ中國近一年也受到影響。一位內部員工稱，去年ＣＤＬ有產品線被裁，公司給出的賠

償為Ｎ＋３，緩衝期達一年。社交媒體上，有員工表示今年３月收到裁員通知，直到７月底離開

公司。

不過，就在８月２２日，ＩＢＭ大中華區董事長、總經理陳旭東在接受第一財經記者採訪時

表示，公司看好ＩＢＭ的ＡＩ業務在中國的增長空間。在今年３月的媒體溝通會上，陳旭東曾公

布，２０２４年，公司在大中華區的戰略非常明確，即挖潛重點大客戶、突破新的市場、大力拓

展渠道。（ｊｑ）

