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AH股新聞

26/08/2024 16:09

【大國博弈】外交部：美方做法才是引發新一輪貿易戰的最大擔憂

　　《經濟通通訊社２６日專訊》今日，中國外交部發言人林劍主持例行記者會。
　　有記者提問，我們注意到，有美國媒體日前發表文章稱，中國加大製造業投資的做法將加劇
產能過剩問題，擠壓其他國家企業，引發新一輪全球貿易戰。發言人對此有何評論？
　　林劍表示，注意到了有關報道。中國製造享譽全球，靠的是持續的研發投入和比較優勢，而
不是靠補貼進行傾銷，更不是靠保護實現壟斷。我們以自身完備的製造業產業鏈保障了全球產業
鏈的穩定，也帶動了世界範圍內的技術進步和產業升級。中國貨物貿易出口國際市場份額連續
１５年保持全球第一，進口的國際市場份額也連續１５年保持全球第二，為世界經濟的穩健發展
發揮了公正的重要作用。
　　他指出，每當自身陷於困局，美國的一些人士和媒體就把別國當作轉嫁矛盾的替罪羊，這種
情況屢見不鮮。事實很清楚，通過《通脹削減法案》搞歧視性補貼、連續阻撓世界貿易組織上訴
機構的法官遴選、動輒對別國的產品加徵高額關稅，美方的這些做法才是引發全球對新一輪貿易
戰的最大擔憂。數據也很清楚，去年世貿組織的成員中，僅美國通報的技術貿易壁壘措施就有
４５４件，比它後面的５個成員國通報的總數還要多。
　　林劍表示，保護主義帶不來一家獨大的幻想，只會失去合作共贏的機遇。過去，中國經濟與
世界的發展深度交融；未來，我們也將進一步擴大高水平的對外開放，培育全球經濟發展的新動
能。在開放合作的大道上，中國永遠是世界的機遇。（ｊｑ）

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