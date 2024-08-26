《中國要聞》ＩＢＭ關閉中國研發部門，大中華業務僅剩咨詢和交付

《經濟通通訊社２６日專訊》ＩＢＭ中國確認，ＩＢＭ將徹底關閉中國研發部門，據《財新

》報道，針對ＩＢＭ中國關閉中國開發實驗室（ＣＤＬ）、中國系統實驗室（ＣＳＬ）兩大研發

部門，ＩＢＭ中國今日回應稱，ＩＢＭ會根據需要調整運營，為客戶提供最佳服務，這些變化不

會影響為大中華區客戶提供支持的能力。

ＩＢＭ中國還表示，中國企業，尤其是民營企業，越來越重視抓住混合雲和人工智能技術帶

來的機遇，而ＩＢＭ在中國的本地戰略重點則是利用技術和咨詢方面的豐富經驗，組建具備相應

技能的團隊，幫助中國客戶共創符合需求的解決方案。



＊裁員通知線上會僅開３分鍾＊



據了解，成立於１９９５年、２０２１年關閉的ＩＢＭ中國研究院（ＣＲＬ）；成立於

１９９９年的ＣＤＬ和ＣＳＬ是ＩＢＭ中國三大研發部門，ＣＲＬ負責更為前沿的研究方向，

ＣＤＬ則聚焦於應用軟件開發，而ＣＳＬ則負責數據庫主機等系統研發。

一名ＩＢＭ中國員工稱，ＣＤＬ群組有超過１０００名員工，ＣＳＬ有６９５名員工。該員

工表示，上周五（２３日）晚間收到領導關於裁員的口頭通知，周一（２６日）上午原本預計

３０分鍾的裁員通知線上會僅開了３分鍾左右，目前一線經理和ＨＲ正就裁員補償談判。



＊正退出在中國的所有研發任務＊



據《財新》獲取到的ＣＳＬ部門裁員線上會速記顯示，參與線上會包括了ＩＢＭ全球企業系

統發展（Ｇｌｏｂａｌ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｓｙｓｔｅｍｓ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ）

副總裁Ｊａｃｋ Ｈｅｒｇｅｎｒｏｔｈｅｒ、ＩＢＭ Ｚ和Ｌｉｎｕｘ Ｏｎｅ（大型機軟硬

件）業務總經理Ｒｏｓｓ Ｍｏｕｒｙ和存儲工程業務副總裁Ｄａｎｎｙ Ｍａｃｅ，溝通內容

寥寥。

Ｊａｃｋ Ｈｅｒｇｅｎｒｏｔｈｅｒ稱，為了支持全球客戶和商業戰略，ＩＢＭ基礎設施

已經決定將研發任務從ＣＳＬ轉移到ＩＢＭ其他海外設施，過去幾年基礎設施業務在中國持續下

降，研發的轉移是出於市場動態調整和激烈的競爭。大型機軟件的轉移是出於市場機會、本地服

務客戶的考慮，存儲業務的調整是由於競爭激烈，ＩＢＭ將研發工作集中至少於幾個地區。據速

記顯示，「我們正退出在中國的所有研發任務」。



＊大中華業務僅剩項目咨詢和交付＊



事實上，自ＩＢＭ服務器上世紀８０年代進入中國後，逐漸成為國內銀行、電信等關鍵部門

不可替代的數據系統。２０１４年在「稜鏡門」之後，中國政府更加重視ＩＴ系統網絡安全。此

後２０１８年開始愈演愈烈的中興、華為等被美國禁售事件，進一步加劇了中美科技脫勾的風險

，促使國產信創產業（信息技術應用創新）加快發展。另一方面，在全球ＩＴ產業走向雲化的技

術革命中，「藍色巨人」ＩＢＭ業已然掉隊。

在失去雲業務躋身第一梯隊的可能性後，ＩＢＭ發展重點逐漸轉向了方案咨詢、項目實施。

隨著ＩＢＭ徹底放棄在中國研發部門，大中華區（ＧＣＧ）的實際業務僅剩項目的咨詢和交付，

這部分業務的員工數量在大幾千人到上萬人的水平。一名負責軟件項目的ＩＢＭ員工向財新稱，

目前其部門未受到影響。



＊最新營收總額增長２％＊



最新財報顯示，ＩＢＭ２０２４年第二季度營收總額約為１５８億美元，增長２％，淨利潤

為１８﹒３４億美元，上年同期為１５﹒８３億美元。

其中，公司軟件業務（包括混合雲平台與解決方案、交易處理平台）營收約為６７億美元，

增長７﹒１％；咨詢業務部門（包括商業轉型、技術咨詢和應用業務）第二季度營收為

５１﹒７９億美元，同比下降０﹒９％。（ｊｑ）

