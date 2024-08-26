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AH股新聞

26/08/2024 09:29

《Ａ股行情》滬指小幅高開０﹒０４％，人行縮量續做３千億ＭＬＦ

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美聯儲主席鮑威爾宣告降息時機到來，美元創一年最低，人民
幣中間價今升２１９點子報７﹒１１３９，創兩個月高。滬深股市今早高開，上證綜合指數（滬
綜指）小幅高開０﹒０４％，報２８５５﹒４７點，深成指高開０﹒１６％，半導體股造好，銀
行股走低。
　　８月１５日到期４０１０億元（人民幣．下同）中期借貸便利（ＭＬＦ），人行一如早前預
告今日續做，縮量進行３０００億元１年期ＭＬＦ操作，中標利率持平２﹒３％。同日時進行的
４７１０億元７天期逆回購，中標利率持平１﹒７％。公開市場今日有５２１億元逆回購到期，
即今日淨投放４１８９億元。
　　中證監主席吳清近日在北京召開機構投資者座談會。全國社保基金、保險資管、銀行理財、
私募基金等１０家頭部機構投資者代表深入交流。吳清指出，希望機構投資者不斷提升專業投研
能力，持續壯大買方力量，幫助投資者獲得合理回報，增強投資者的信心和信任，更加成為市場
運行的「穩定器」和經濟發展的「助推器」。
　　中國銀行（０３９８８）　（滬：６０１９８８）公布，行長劉金因個人原因，即日辭去中
行副董事長、執行董事、董事會戰略發展委員會委員及行長職務。董事長葛海蛟代為履行行長職
責，至聘任新行長正式履職之日止。劉金「落馬」傳聞在上周不脛而走，不過有傳媒引述消息指
，劉金並未「落馬」，但是已被降級為副處，但未知處罰原因。劉金辭職，中行低開近１％，連
累其他銀行股亦走低。（ｃｔ）

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