《Ａ股行情》深成指、創業板半日收升，滬綜指獨跌０﹒０７％

《經濟通通訊社２６日專訊》美聯儲主席鮑威爾上周五暗示９月降息美股收漲，美元創一年

低，人民幣走強，滬深股市今早高開，惟盤中滬綜指轉弱，運輸設備、水務、銀行及白酒股跌幅

居前。滬綜指半日收跌０﹒０７％，深成指保持升勢、半日升０﹒３４％，創業板指同升

０﹒１３％。

交易額仍屬低水平，兩市半日成交３４６０億元（人民幣．下同），較上日同時段成交增

２﹒５％。

中行行長劉金突因「個人原因」辭職，中行（滬：６０１９８８）跌０﹒４％，銀行板塊亦

走低，浦發銀行（滬：６０００００）跌１﹒６％，工商銀行（滬：６０１３９８）、光大銀行

（滬：６０１８１８）、常熟銀行（滬：６０１１２８）及成都銀行（滬：６０１８３８）均跌

１％。



＊西部開發概念領先，地產股漲１﹒４％＊



上漲方面，固態電池指數飆近３﹒７％，西部板塊漲１﹒８％，地產股亦活躍，半日升幅有

１﹒４％。其中，金地集團（滬：６００３８３）揚３﹒８％，保利發展（滬：６０００４８）

升２﹒８％，京能置業（滬：６００７９１）升２﹒５％，綠地控股（滬：６００６０６）升

２﹒２％，萬科Ａ（深：０００００２）升２％。

住建部日前表示正研究建立房屋體檢、房屋養老金、房屋保險制度，並指上海等２２個城市

已試行。中信證券稱滿足居民提升居住品質的需求已經成為政策的主線，在政策助力下，房地產

開發的模式有望變化，具備產品力的房地產開發企業和代建服務企業有望獲得更大競爭優勢；存

量房流轉和家裝家居領域受到政策鼓勵，業務發展速度可能在整個產業鏈明顯領先。（ｒｙ）

