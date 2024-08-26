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AH股新聞

26/08/2024 15:08

《Ａ股行情》ＥＴＦ放量滬指升０﹒０４％，固態電池、地產股強勢

　　《經濟通通訊社２６日專訊》人行８月後移續做的中期借貸便利（ＭＬＦ）量縮價平、逆回
購增量價平，全口徑計，公開市場今日實現淨投放７１８９億元（人民幣．下同），創下逾七個
月新高。有分析人士表示，ＭＬＦ在ＬＰＲ後操作，利率錨地位角色進一步淡化，攜手逆回購護
航月末及地方債發行高峰時點流動性，貨幣政策支持性立場不改。
　　美國聯儲局主席鮑威爾放鴿，９月降息預期進一步升溫，人民幣匯率貶壓緩解，在穩增長內
部需要和外部壓力減輕的雙重作用下，市場料人行貨幣政策降準降息空間更游刃有餘，年內寬鬆
落地猶可期待。
　　滬深股市今早高開低走，滬綜指午後跌幅擴大，銀行、水務、白酒等板塊領跌。尾盤多隻滬
深３００ＥＴＦ集體放量，易方達滬深３００ＥＴＦ（５１０３１０）、華夏滬深３００ＥＴＦ
（５１０３３０）分別成交超２４億元和１４億元，均超過上周五成交金額３倍，滬綜指得以保
住全日升幅０﹒０４％，報２８５５﹒５２點，深成指升０﹒１６％，創業板指則軟０﹒１％。
兩市全日成交５２６５億元，按日減少約４％。
　
＊白酒股走弱，中國銀行靠穩＊
　
　　固態電池概念領跑一日，板塊彈３﹒６５％，聖陽股份（深：００２５８０）、道明光學
（深：００２６３２）、科森科技（滬：６０３６２６）及鹿山新材（滬：６０３０５１）漲停
收市。
　　房地產板塊有住建部研究房屋養老金的消息加持，個股升多跌少，信達地產
（滬：６００６５７）漲超５％，新城控股（滬：６０１１５５）收升近３％，金地集團
（滬：６００３８３）升２﹒４％，綠地控股（滬：６００６０６）升２﹒２％，萬科Ａ
（深：０００００２）升１﹒９％。
　　下跌方面，白酒、銀行均走弱。今世緣（滬：６０３３６９）挫２﹒９％，迎駕貢酒
（滬：６０３１９８）跌２﹒８％，五糧液（深：０００８５８）全日跌２﹒５％，貴州茅台
（滬：６００５１９）微跌０﹒２％。「今日酒價」最新數據顯示，２０２４年飛天茅台散瓶價
格報２４００元╱瓶，較上一日跌１５元。至於銀行股以浦發銀行（滬：６０００００）跌
１﹒３％最多，中國銀行（滬：６０１９８８）突失領頭人，股價一度跌１％，惟全日計無升跌
。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３３２４﹒２２　－０﹒０９　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２８５５﹒５２　＋０﹒０４　　　　２１６８﹒０７　　
　　上證Ａ股指數　　２９９２﹒８６　＋０﹒０４　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　８１９４﹒６５　＋０﹒１６　　　　３０９７﹒１９　　
　　深圳創業板指數　１５４５﹒３１　－０﹒１０　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２２９﹒２９　　－０﹒６８　　　　　１﹒１８　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０７１﹒０１　＋０﹒０４　　　　　０﹒４４　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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