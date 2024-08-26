《海納智見－荀玉根》低迷市場是否現轉機？

《海納智見》８月以來Ａ股市場成交明顯縮量，上周全部Ａ股成交額最低降至５０００億以下，

創２０２０年５月以來新低，本周也持續低於６０００億。市場成交低迷後Ａ股將如何演繹？本

文對歷史上Ａ股成交低迷前後市場及行業表現進行分析。



近期Ａ股市場持續低迷，成交明顯縮量。成交縮量往往是市場下跌後投資者悲觀情緒的反映

，因此從歷史上看成交縮量前市場大多下跌，但縮量後市場不一定上漲，是否有基本面或政策上

的積極催化才是關鍵因素。例如，１６╱０２和２２╱１０成交低迷時，穩增長政策發力推動經

濟修復和股市回升。而缺乏基本面或政策催化時，成交低迷後市場依然下跌，如１８╱０３。



行業層面，縮量前下跌較多的行業在股市修復中上漲更明顯。我們觀察歷史上成交明顯縮量

前後的行業表現可以發現，若成交低迷後市場迎來向上修復，超跌的行業修復比例更高，漲幅也

更明顯。從本次成交低迷前的行業表現來看，有色、通信、電子、汽車等行業跌幅居前，參考歷

史成交低迷前下跌較多的行業在之後的修復中漲幅相對比較明顯，後續或可關注上述行業是否迎

來積極催化。



中期維度看，海內外積極因素共振有望推動市場中樞抬升。近期宏觀環境的階段性轉弱使得

Ａ股市場的情緒及風險偏好出現了相應的調整，最近兩周市場成交持續低迷。成交明顯縮量後，

市場不一定會上漲，還需觀察基本面及資金面等因素的催化。往未來看，下半年國內宏微觀基本

面和海外流動性均有望出現改善，或推動Ａ股成交逐漸修復，指數中樞或較上半年有所抬升。國

內方面，後續穩增長政策落地有望推動基本面企穩。海外方面，美聯儲降息落地後外資或階段性

回流。



中國優勢製造或成股市中期主線。隨著下半年海內外積極因素共振，基本面更優的中國優勢

製造有望成為股市中長期主線。《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定

》中指出，「要健全因地制宜發展新質生產力體制機制，健全促進實體經濟和數位經濟深度融合

制度」，中期維度看，圍繞高水準科技自立自強，中國優勢製造有望成為引領新質生產力發展的

重要板塊，具體可關注具備基本面優勢的中高端製造和ＡＩ技術驅動的科技製造。



風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師荀玉根》



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