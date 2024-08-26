《Ａ股焦點》中國濰柴動力Ａ挫逾２％，富瑞降目標價

《經濟通通訊社２６日專訊》中國濰柴動力（０２３３８）（深：０００３３８）Ａ股現價

跌超２﹒３％，報１３﹒０４元（人民幣．下同）；Ｈ股亦跌１﹒３％。

投行富瑞發表報告指，將濰柴動力Ａ股目標價由１９﹒３元下調至１５﹒７元，以反映液化

天然氣重型卡車（ＬＮＧ ＨＤＴｓ）價格下調的影響。（ｒｙ）

