《Ａ股焦點》中國濰柴動力Ａ挫逾２％，富瑞降目標價

《經濟通通訊社２６日專訊》中國濰柴動力（０２３３８）（深：０００３３８）Ａ股現價
跌超２﹒３％，報１３﹒０４元（人民幣．下同）；Ｈ股亦跌１﹒３％。
投行富瑞發表報告指，將濰柴動力Ａ股目標價由１９﹒３元下調至１５﹒７元，以反映液化
天然氣重型卡車（ＬＮＧ ＨＤＴｓ）價格下調的影響。（ｒｙ）
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26/08/2024 14:26
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