【ＦＯＣＵＳ】聯儲考驗把握先機，資產輪動枕戈待旦

【ＦＯＣＵＳ】自去年７月加息至２３年來最高，經歷現代金融史上第二長（僅次於

２００６╱０７年）的按兵不動後，聯儲９月即將開啟本周期首次減息，獲鮑威爾周末在傑克遜

央行年會的演講，百分百鎖定。不過，標指５００、非美貨幣、大中華地產股等為減息掌聲雷動

之際，替代「通脹」成為鮑公頭號關注的「就業」，未來數月的走向，或將決定資產輪動的廣度

和烈度。



＊「盡一切努力」或暗示５０基點＊



５﹒２５％－５﹒５％的「勒頸」高息，終將於下月迎來鬆動。從全面收復失地、攀至距歷

史高位僅１％的標指，到周一（２６日）錄去年７月以來最大升幅的人幣中間價；從祈盼「減息

有助本港經濟」的特首，到未來兩個月擬「三盤齊發」的新地（０００１６），可謂人人歡欣。

９月減息無懸念，幅度會是２５基點還是５０基點？上次議息時稱「減息０﹒５厘非現階段

考慮」的鮑公，周末在提頓山脈山脚的傑克遜小鎮，口風已顯著改變。他明言，「在朝著價格穩

定取得進一步進展的同時，我們將盡一切努力（ｄｏ ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇ ｗｅ ｃａｎ）

支持強勁的勞動力市場」，「目前的政策利率水平使我們有充足的空間應對（ａｍｐｌｅ

ｒｏｏｍ ｔｏ ｒｅｓｐｏｎｄ ）任何可能出現的風險，包括不願見到的勞動力市場進一步

走弱風險。」

值得一提的是，鮑公在談及降息步伐時，並未使用三藩市聯儲戴利、 波士頓聯儲柯林斯、

費城聯儲哈克近日不約而同使用的「循序漸進（ｇｒａｄｕａｌ）」字眼，而是稱將取決於數據

、前景以及風險的平衡。



＊２００７減息，觸發美股瀉黃金飆＊



就在上周，美國勞工統計局修訂，截至３月的過去１２個月，新增職位下調８１﹒８萬份，

不過修訂後的月均新增就業仍達１７﹒４萬份。另有數據顯示，美國三個月平均失業率雖較去年

１月低點的３﹒５％上升０﹒５５個百分點，但其中０﹒２３個百分點是來自新進入的求職者或

重返就業市場的人。

以上顯示，「顯而易見降溫」的美國就業市場仍然強勁，但鮑公的演講顯然已對「進一步降

溫」畫下紅線。尤其是紐約聯儲最新數據顯示，正在尋找工作的美國人比例在７月升至２８％的

２０１４年３月以來有數據以來最高；此外，拖欠帳單逾三個月的信用卡比例升至１０﹒９％的

１２年來新高，而此指標往往意味衰退將至。

基於此，７月「應減不減」的聯儲，實有必要９月果斷減息５０基點以把握先機。而若回看

２００７年９月，聯儲在按兵不動長達１５個月後首次減息前，曾創新高的標指一度急挫逾９％

，繼而在減息後再刷新高，但之後的故事人人皆知。那麼今次倒數中的減息，會否令歷史重演？

相比標指２００８年崩盤，黃金直衝雲霄，新一輪的資產輪動會否因聯儲減息再次上演？尤

其是美國未來數月失業率的任何風吹草動，都可能觸發情緒化的投資者的過激反應。

