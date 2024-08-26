《國企紅籌》中國石化（３８６）中期多賺２％，息１５﹒９３港仙

《經濟通通訊社２６日專訊》中國石化（００３８６）（滬：６０００２８）公布，截至去

年６月３０日止中期盈利約３５７億元（人民幣．下同），升１﹒７％，每股盈利２９﹒６分，

派中期股息每股１４﹒６分（１５﹒９３港仙）。該集團指，扣除非經常性損益後的淨利潤約

３５５﹒８億元，升５﹒７％。



＊派息率不低於６５％＊



另外，該集團指，董事會通過今年至２０２６年的未來３年股東分紅回報規劃，在當年母公

司淨利潤及累計未分配利潤為正，且現金流滿足正常經營和可持續發展，每年以現金分配的利潤

不少於股東應佔利潤的６５％。

該集團指，營業收入約１﹒５８萬億元，跌１﹒１％，因部分石油石化產品銷量下降。經營

活動產生的現金流量淨額４２２﹒７億元，升５３﹒４％。加權平均淨資產收益率４﹒３７％，

跌０﹒０６個百分點。期內投資收益約７５﹒７億元，升１﹒３倍。

該集團指，期內油氣當量產量約２﹒５８億桶，增長３﹒１％，其中，境內原油產量

１﹒２６億桶，增長１﹒５％，天然氣產量約７００６億立方英尺，增長６％，加工原油１﹒２

億噸，生產成品油７７３０萬噸，增長１﹒６％，而成品油總經銷量１﹒１億噸，增長２﹒１％

。至於上半年資本支出約５５９億元。



＊下半年資本支出計劃增至１１７１億人幣＊



該集團指，下半年計劃資本支出１１７１億元，比上半年增多，並計劃生產原油１﹒３９億

桶、生產天然氣６７９５億立方英尺、原油加工量１﹒２６億噸及境內成品油經銷量９１０９萬

噸。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

