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AH股新聞

27/08/2024 09:05

《駐京專電》李強：更有針對性地制定和完善老齡化政策

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國務院總理李強主持專題學習時強調，積
極應對人口老齡化是一項全局性、長期性的重大戰略。各地區各部門要進一步增強責任感緊迫感
，更有針對性地制定和完善政策，解決好老齡工作中的重點難點問題，持續增進老年人福祉。
　
＊積極應對人口老齡化中培育發展新動能＊
　
　　李強指出，人口老齡化是今後較長一段時期中國的基本國情。要客觀辯證看待老齡化發展新
形勢。既要高度重視老齡化帶來的挑戰，又要看到老齡化蘊藏著新的發展機遇，老齡人口也是寶
貴的資源。要順勢而為、主動作為，增強戰略預判、做好前瞻部署，將應對人口老齡化和促進經
濟社會發展相結合，加強服務、資金和制度保障，在積極應對人口老齡化中培育發展新動能。
　　李強指出，要強化「老有所養」的服務保障，聚焦短板弱項，持續優化政策。要強化「老有
所為」的制度保障，積極開發老年人力資源，創造適合老年人的就業崗位。要大力推動銀髮經濟
擴容提質，加強老年用品研發和推廣，強化質量監管，更好滿足老年人需求。
　
＊深入推進醫養康養結合，增加護理型床位供給＊
　
　　李強指出，要強化「老有所養」的服務保障，聚焦短板弱項，持續優化政策。加強居家社區
養老服務體系建設，增強日間照料、康復護理、上門服務等能力，探索老舊小區養老服務有效途
徑。因地制宜完善農村養老服務網絡，擴大普惠性、基礎性、兜底性照護服務供給，支持地方結
合實際開展互助養老。針對失能老人照護需求，深入推進醫養康養結合，增加護理型床位供給，
發展長期照護服務。開展大規模技能培訓，提高養老護理職業吸引力。
　　要強化「老有所依」的資金保障，完善基本養老保險全國統籌制度，加快健全多層次多支柱
養老保險體系。要強化「老有所為」的制度保障，積極開發老年人力資源，創造適合老年人的多
樣化、個性化就業崗位。要大力推動銀髮經濟擴容提質，加強老年用品研發和推廣，不斷豐富養
老服務場景，強化質量監管，更好滿足老年人需求。

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