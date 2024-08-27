《神州債市》中財辦韓文秀：合理擴大地方政府專項債券支持範圍

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀在

《人民日報》發表題為《深化財稅體制改革》的文章。文章提出，要健全政府債務管理體系。合

理擴大地方政府專項債券支持範圍，適當擴大用作資本金的領域、規模、比例。



＊有序化解存量隱性債務，禁止各種變相舉債行為＊



文章稱，健全政府債務管理體系。加快建立同高質量發展相適應的政府債務管理機制。完善

政府債務分類和功能定位，優化中央和地方政府債務結構，有效滿足宏觀調控需求，更好支持落

實國家重大戰略任務。建立全口徑地方債務監測監管體系和防範化解隱性債務風險長效機制。健

全工作協調機制，強化數據共享應用。加強源頭治理，堅決遏制新增隱性債務，有序化解存量隱

性債務。嚴格對違規違法舉債問題監督問責，落實地方政府舉債終身問責制和債務問題倒查機制

，發揮典型案例警示作用。

加強地方政府專項債券管理。合理擴大地方政府專項債券支持範圍，適當擴大用作資本金的

領域、規模、比例。完善債務限額分配機制，加強專項債券資金借用管還全生命周期管理。加快

地方融資平台改革轉型。加強對融資平台公司的綜合治理，持續規範融資管理，禁止各種變相舉

債行為，推動形成政府和企業界限清晰、責任明確、風險可控的科學管理機制。

