《駐滬專電》上海發文推進臨港新片區金融領域高質量發展

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》上海市委金融辦近日會同臨港新片區、在

滬金融管理部門聯合發布《關於進一步加快推進臨港新片區金融領域高水平開放高質量發展的實

施方案》，聚焦重點領域提出新一批５０條舉措。

其中，在建設國際再保險功能區方面，方案提出，要進一步推動再保險市場、機構、業務、

人才、數據等在新片區集聚，打造對標國際的國際再保險功能區。

在提升科技金融服務質效方面，方案提出要全面推進科技信貸、保險、股權投資等領域創新

，深化科技企業員工持股貸試點，創新科技信貸產品和服務模式；持續發揮集成電路共保體作用

，並將經驗推廣到航空航天、生物醫藥等前沿產業；引導和帶動更多長期資本、耐心資本集聚新

片區，積極發展與創投類企業發展周期、風險特征、資金需求相匹配的金融產品。

在發展跨境金融和離岸金融方面，方案提出，要發揮浦東新區法規功能，支持在相關領域積

極開展立法探索；鼓勵金融機構建設離岸、跨境金融中心等業務平台，推動非居民併購貸款業務

創新發展，聚焦再保險等應用場景研究數據跨境清單，深化跨境貿易投資高水平開放試點。

