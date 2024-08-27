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AH股新聞

27/08/2024 16:57

《中國要聞》人行等八部門：做好金融支持長江經濟帶低碳發展工作

　　《經濟通通訊社２７日專訊》人行今日聯合發改委、工信部、財政部、環境部、金融監管總
局、中證監和國家外匯局等八部門發布《關於進一步做好金融支持長江經濟帶綠色低碳高質量發
展的指導意見》，從大力發展綠色金融，推動綠色金融與科技金融、數字金融協同發展，推動綠
色金融與普惠金融、養老金融協同發展，扎實做好金融風險評估和防控工作等四方面提出１６項
重點任務。
　　《意見》提出，要強化科技賦能綠色低碳發展，建立健全綠色金融基礎信息數據共享機制，
探索運用大數據、雲計算、邊緣計算技術等精準捕捉、整合、分析碳數據，盤活綠色資產，降低
長江經濟帶經營主體綠色低碳轉型發展成本。
　　加大對戰略性新興產業和未來產業的金融支持力度，加快新質生產力形成，構建覆蓋科技企
業全生命周期的金融服務體系，助力長江經濟帶塑造創新驅動發展新優勢。穩妥有序支持沿江省
市開展科技金融改革試驗，推動綠色金融、科技金融協同發展。
　　在完善綠色金融激勵約束機制方面，《意見》提出，要探索建立長江經濟帶重點行業企業和
個人碳帳戶，利用數據平台提高相關經營主體碳足跡採集、核算及評級效率，支持金融機構根據
碳帳戶數據探索綠色金融產品和服務，構建激勵相容的碳減排金融支持機制。
　　此外，《意見》還支持金融機構在依法合規、風險可控的前提下，在信貸計劃、內部資金轉
移定價、業務流程、金融產品和服務管理權限等方面對綠色金融給予更多支持。鼓勵金融機構制
定和完善綠色低碳轉型規劃。分步分類推動構建覆蓋各類金融機構的差異化環境信息披露制度，
鼓勵金融機構主動披露環境信息，逐步提升碳排放和碳減排信息披露水平。（ｌｃ）

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