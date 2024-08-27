《駐滬專電》臨港：為國家推進數據安全跨境流動提供「臨港方案」

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》上海臨港新片區管委會主任陳金山今日在

上海市政府新聞發布會上表示，下一步，臨港新片區將不斷完善數據跨境流動的規則規制，按照

「負面清單＋正面指引」的形式，推進重點領域數據跨境分類分級管理，為國家推進數據安全有

序跨境流動提供「臨港方案」。以建設ＤＥＰＡ合作區為抓手，推進電子提單、電子發票、數字

身份認證等更多場景落地。

同時，臨港還要推進金融開放創新發展，聚焦跨境金融、離岸金融、國際再保險、跨境融資

租賃等開放創新業態，高水平建設滴水湖金融灣。全力抓好高能級航運服務業發展，爭取落地建

設國家航貿數字化應用試點和區塊鏈跨鏈主節點。建設新能源船舶管理、海員培訓認證、氫基綠

色能源交易平台。加快發展海事仲裁、航運金融、航運保險等高能級航運服務業。

此外，還要發揮洋山特殊綜合保稅區獨特優勢，探索推進區港一體化管理，推動建設「數字

海關」，逐步實現智慧監管、無感監管。加快集聚汽車國際分撥、保稅檢測維修、保稅加工制造

、跨境電商等新業態。

臨港新片區管委會公布的數據顯示，新片區設立５年來，累計簽約前沿科技產業重點項目超

５７０個，涉及投資額達６２００億元（人民幣．下同），平均一天超３億元。臨港新片區智能

新能源汽車產業年產值已突破３２００億元，集成電路、人工智能、生物醫藥、民用航空四大產

業總產值年均增長３４﹒１％，高新技術企業從２５４家增至１４９３家。在重大項目上，今年

上半年，特斯拉上海儲能超級工廠項目開工建設，成為特斯拉在美國本土以外首個儲能超級工廠

，預計２０２５年一季度投產，初期規劃年產超大型電化學商用儲能系統１萬台，儲能規模近

４０吉瓦時。

