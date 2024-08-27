《駐滬專電》面向初創企業，臨港將探索「貸款＋外部直投」路徑

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》上海發改委副主任陳彥峰今日在上海市政
府新聞發布會上表示，面向初創科技型企業融資需求，鼓勵臨港新片區率先探索構建「貸款＋外
部直投」業務實施路徑，配套完善創業投資基金服務體系，打造投早、投小、投長、投硬科技的
科技金融生態圈。
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27/08/2024 17:40
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