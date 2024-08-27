中國光大銀行（０６８１８）：郝成擔任董事及行長任職資格獲核准

《經濟通通訊社２７日專訊》中國光大銀行（０６８１８）（滬：６０１８１８）公布，已

於近日收到《國家金融監督管理總局關於郝成光大銀行董事、行長任職資格的批覆》，國家金融

監督管理總局已於２０２４年８月２３日核准郝成公司董事及行長的任職資格。郝成作為公司執

行董事，行長，董事會社會責任、普惠金融發展和消費者權益保護委員會主任委員、委員，戰略

委員會委員及風險管理委員會委員的任職已生效。（ｂｎ）

