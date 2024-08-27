《神州頭條》財經報章頭版摘要：財政部促地方加快專項債使用進度

《經濟通通訊２７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



財政部：督促地方加快專項債發行使用進度

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財政部２６日發布的２０２４年７月財政收支情況顯示，１－７月，全國一般公共預算收入

１３﹒５７萬億元（人民幣．下同），扣除特殊因素影響後，可比增長１﹒２％左右；全國一般

公共預算支出１５﹒５５萬億元，同比增長２﹒５％。



吸引更多中長期資金入市，制度安排將優化

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中證監日前召開的進一步全面深化資本市場改革機構投資者座談會提出，穩妥推進發行上市、交

易、退市等關鍵制度優化完善，推動構建「長錢長投」的政策體系。



投洽會將引入更多國際金融資本頭部企業

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國務院新聞辦公室２６日舉行新聞發布會，介紹第二十四屆中國國際投資貿易洽談會有關情況。

商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激表示，本屆投洽會將充分調動和發揮金融機構作用，會

同人行、中證監、金融監管總局等部門，以及中投等金融機構，引入更多的國際金融資本頭部企

業，策劃形式多樣的金融資本招商活動，為擴大投資合作賦能。





《上海證券報》



中國地方政府債務風險總體可控

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財政部有關負責人２６日表示，經過各方面協同努力，地方政府債務風險得到整體緩解，隱性債

務規模逐步下降。總的來看，目前中國地方政府債務風險總體可控。



下半年以來Ａ股回購金額已達去年同期２﹒２倍

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截至８月２６日，今年下半年以來，已有９８４家上市公司實施回購，較去年同期的４０５家增

長１４２﹒９６％；回購金額已達２９２﹒３５億元，是去年同期的２﹒２倍。與此同時，

１８５家上市公司推出回購計劃，同比增長８３﹒１７％；擬回購金額上限合計值逾２００億元

，超過去年同期近３０％。



三問房屋養老金

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近日，關於房屋養老金的話題引起社會關注。住建部相關司局負責人在接受採訪時表示，房屋養

老金由個人帳戶和公共帳戶兩部分組成。個人帳戶就是業主交存的住宅專項維修資金，交存按現

行規定執行。





《證券時報》



隱債規模逐步下降，後續財政收入增長有支撐

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財政部昨日發布的７月財政收支數據顯示，今年前７個月財政收入低位運行，支出平穩增長。１

－７月，全國一般公共預算收入達１３﹒５７萬億元，同比下降２﹒６％，扣除特殊因素影響後

，可比增長１﹒２％左右；全國一般公共預算支出達１５﹒５５萬億元，同比增長２﹒５％，其

中社會保障和就業支出、城鄉社區支出等保持較快增速。



節能環保產業年增７％如何實現？

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近期發布的《關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》，將「大力發展綠色低碳產業」作為

「加快產業結構綠色低碳轉型」的重要部分，並首次明確到２０３０年節能環保產業規模達到

１５萬億元左右的量化目標。



商務部策劃「投資中國」金融資本招商活動

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國新辦２６日舉行新聞發布會，介紹第二十四屆中國國際投資貿易洽談會有關情況。商務部副部

長兼國際貿易談判副代表凌激在會上表示，本屆大會將充分調動和發揮金融機構作用，商務部將

會同人行、中證監、金融監管總局等部門，以及中投等金融機構，引入更多國際金融資本頭部企

業，策劃形式多樣的金融資本招商活動。（ｌｃ）

