《神州經脈》工業利潤增速五個月最快，拼多多大跌黃崢失首富

《神州經脈》滬深股市今日走勢偏軟，滬綜指全日窄幅波動，收跌０﹒２４％，止兩連升，

收報２８４８﹒７３點，ＡＩ眼鏡、華為海思、房地產板塊跌幅居前。深成指全日挫１﹒１１％

，創業板跌０﹒９４％，兩指數盤中均觸２月以來新低。兩市成交再縮至５１１５億元（人民幣

．下同），較上個交易日減２﹒８％。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１２９６，較上個交易日４時３０分收盤

價跌１０８點子，中止兩連升。人民幣兌一美元中間價報７﹒１２４９，較上個交易日跌１１０

點子，與市場預測偏離大幅收窄至４點，上個交易日報７﹒１１３９。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 加拿大政府公布，今年１０月１日起對中國進口的電動車加徵１００％關稅。同時，將於

１０月１５日起對中國鋼、鋁加徵２５％關稅。加拿大政府亦針對其他產業啟動為期３０天的關

稅諮詢期，包括電池和電池零件、半導體、太陽能產品和關鍵礦產，預告未來可能會推出相關措

施。中國商務部新聞發言人就此回應指，加方違反世貿組織規則，盲目跟隨個別國家，宣布將採

取單邊加徵關稅措施，是典型的貿易保護主，嚴重衝擊中加經貿關係。外交部直斥加方此舉無視

客觀事實，罔顧世貿規則，違背歷史潮流。



２﹒ ７月份，規模以上工業企業實現利潤同比增長４﹒１％，較６月的增長３﹒６％，加快

０﹒５個百分點，連續４個月正增長，並創下五個月最快增速。１－７月份，工業企業利潤同比

增長３﹒６％，營業收入同比增長２﹒９％。７月末，工業企業資產負債率５７﹒６％，同比下

降０﹒１個百分點。



３﹒ １－７月，國有企業利潤總額２５７０１﹒５億元，同比下降２％，較首６月的下降

０﹒６％，跌幅再擴。營業總收入同比增長１﹒６％。７月末，國有企業資產負債率６４﹒９％

，上升０﹒１個百分點。



４﹒ 美國白宮國家安全顧問沙利文乘機抵達北京，展開訪華之旅。沙利文抵埗時表示，這是中

美雙方落實兩國元首三藩市會晤共識的重要舉措。



５﹒ 中國電商巨頭拼多多公布第二季業績，更預告未來盈利將下降，美股大跌約２９％，是拼

多多２０１８年上市以來的最大跌幅。這讓兩周前才剛登上中國首富寶座的拼多多創辦人黃崢跌

落至第四名，身家蒸發１４１億美元。拼多多二季度營收９７０﹒６億元，上年同期為

５２２﹒８１億元，增長８６％。不過，這一營收表現未及市場預期的９９９﹒８５億元，同時

是拼多多跨境電商平台Ｔｅｍｕ成立（２０２２年四季度）以來，增速首次放緩。



６﹒ 上海市房屋管理局發布通知明確，上海多層、小高層、高層建築的商品住房，中小套型住

房建築面積標準分別放寬至１００平方米、１１０平方米、１２０平方米，原來是９０平方米、

９５平方米、１００平方米。在供應比例上，中外環間區域不低於７０％，中環以內區域不低於

６０％，新城和南北轉型重點區域不低於６０％，外環外其他區域不低於５０％。以前是中心城

區不低於７０％，郊區不低於６０％。



７﹒ 住建部負責人表示，房屋養老金由個人帳戶和公共帳戶兩部分組成。個人帳戶就是業主交

存的住宅專項維修資金。公共帳戶由地方政府負責建立，從試點城市看，地方政府可以通過財政

補一點、土地出讓金歸集一些等方式籌集，不需要居民額外繳費，不會增加個人負擔。人行主管

的《金融時報》發表文章稱，２０４０年前後，國內近８０％房屋進入「中老年」。住建部部長

倪虹曾提出，在使用上，要像汽車一樣建立房屋的體檢和保險制度。



８﹒ 公安部公布，２０２４年１至７月，外籍人員來華觀光（休閒）就達到了５７２﹒２萬人

次，會議（商務）達到３８０﹒３萬人次，探親訪友１７２﹒３萬人次，同比分別增長４０３％

、８１﹒５％和１０７﹒４％。（ｃｔ）

