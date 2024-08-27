《鍾之日記》電商氣餒，內房苦惱

《鍾之日記》８月２７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



隔夜美股個別發展，道指創即市和收市歷史新高，納指、標普收挫。拼多多ＡＤＲ績後大跌

近三成，拖累港股電商股。恒生指數今早低開，一度失守１００天線，午後倒升，恒指全日收報

１７８７４，升７５點或０﹒４％，主板成交超過９１９億元。

滬深股市偏軟，滬綜指全日窄幅波動，收跌０﹒２４％，止兩連升，收報２８４８﹒７３點

，ＡＩ眼鏡、華為海思、房地產板塊跌幅居前。深成指全日挫１﹒１１％，創業板跌０﹒９４％

，兩指數盤中均觸２月以來新低。兩市成交再縮至５１１５億元人民幣，較上個交易日減

２﹒８％。



＊拼多多急瀉拖累，阿里京東跌多多＊



中國電商巨頭拼多多公布第二季業績令市場失望，公司還預告受到ＴｉｋＴｏｋ與阿里巴巴

（０９９８８）競爭影響，未來盈利將下降，拼多多美股大跌約２９％，是其２０１８年上市以

來的最大跌幅。這一跌，讓兩周前才剛登上中國首富寶座的拼多多創辦人黃崢身家蒸發１４１億

美元。彭博億萬富翁指數最新數據顯示，黃崢登上在中國富豪榜首位１８天後，跌落至第四名，

淨值為３５２億美元。農夫山泉（０９６３３）創始人鍾睒睒以５００億美元重登榜首。

拼多多二季度營收９７０﹒６億元，上年同期為５２２﹒８１億元人民幣，增長８６％。不

過，這一營收表現未及市場預期的９９９﹒８５億元人民幣，同時是拼多多跨境電商平台

Ｔｅｍｕ成立（２０２２年四季度）以來，增速首次放緩。

拼多多集團董事長、聯席ＣＥＯ陳磊在財報發布後的電話會中表示拼多多的全球業務正面臨

激烈的競爭和不斷演變的外部事件帶來的重大不確定性。事實上，因商戶對拼多多巨額罰款不滿

，２０２３年四季度以來，Ｔｅｍｕ已經面臨數次商家到辦公室維權事件。據報在財報發布當天

，Ｔｅｍｕ商家再次上門，圍堵Ｔｅｍｕ廣州番禺奧園辦公樓。

市場擔憂行業加劇內捲，阿里、京東（０９６１８）兩大電商平台今日同受累，領跌港股。

阿里收跌４％，京東集團收跌３﹒７％，美團（０３６９０）同跌２﹒６％。



＊羊毛出在誰身上？內房股慘跌＊



近日，住建部表示正研究建立房屋體檢、房屋養老金、房屋保險制度，以構建全生命周期房

屋安全管理長效機制，並指上海等２２個城市已試行。一石激起千層浪，老百姓擔心「羊毛出在

羊身上」，此舉或為變相徵收房產稅。網上甚至流傳一份上海試點「房屋養老金收費標準」：低

層每平米５０元人民幣，高層每平米１４４元人民幣。

官方火速闢謠，住建部官媒也發社評澄清，房屋養老金試點重點是由政府建立公共帳戶；強

調不增加群眾負擔、無需老百姓出錢。

那麼公共帳戶的錢由哪裏來？有行業專家認為，政府土地出讓金、維修資金增值收益、財政

補貼等都可能是成為重要研究方向。

不過，根據財政部周一公布的數據顯示，１－７月國有土地使用權出讓收入同比大降２２％

，讓人疑慮不斷下滑的土地收入如何支撐房產養老金三項制度的實施。

另外，今日人行主管媒體《金融時報》關於普及房屋保險的文章提到，《廣州市城鎮房屋安

全保險制度實施方案》鼓勵小區業主委員會、物業管理委員會積極籌措資金為本小區房屋購買保

險。兜兜轉轉，業主還是要自掏腰包？

消息不利內房，萬科（０２２０２）跌逾２％，雅居樂（０３３８３）挫３﹒４％，融創中

國（０１９１８）收跌３％，龍湖集團（００９６０）跌１﹒７％，越秀地產（００１２３）全

日跌近１％。



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