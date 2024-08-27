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AH股新聞

27/08/2024 09:15

《中國要聞》比利時藥企優時比剝離在華部分業務

　　《經濟通通訊社２７日專訊》總部位於比利時的藥企優時比（ＵＣＢ）昨日宣布，以６﹒８
億美元的價格將公司在中國的成熟業務（神經病學和過敏疾病）及珠海生產基地出售給康橋資本
和穆巴達拉（Ｍｕｂａｄａｌａ）。
　　上述交易涉及到５款產品，包括神經病學藥物左乙拉西坦、拉考沙胺、羅替高汀，以及抗過
敏藥物鹽酸西替利嗪、鹽酸左西替利嗪。優時比披露，上述產品２０２３年在中國淨銷售額合計
為１﹒３１億歐元。
　　上述交易還需要達成若干交割條件，包括必要的反壟斷審查及其他慣例條件，預計將於
２０２４年第四季度完成交易。
　　對於剝離這部分成熟業務，優時比稱隨著公司全球研發管線的更新迭代，一系列創新藥物將
在全球市場相繼推出，優時比決定調整其在中國的戰略重點，包括近期正在積極籌備於中國市場
推出一系列免疫系統、神經系統及罕見病領域的創新藥物。
　　優時比在上世紀９０年代進入中國市場。１９９６年，優時比在上海設立了在華第一個辦事
處。２００６年，優時比收購了德國許瓦茲制藥公司及其在珠海的生產廠，並在２００７年於中
國市場推出抗癲癇新藥左乙拉西坦，時至今日，該產品早已面臨大量國產仿制藥的競爭。
　
＊跨國藥企於中國市場調整策略＊
　
　　近年來，隨著中國本土制藥業的崛起，以及集採、醫保談判等政策的影響，不少跨國藥企於
中國市場開始調整策略，有的藥企將最新產品加速導入內地市場、進行本土化投資，亦有企業開
始收縮甚至退出中國市場。
　　本月初（１日），日本制藥企業協和麒麟（Ｋｙｏｗａ　Ｋｉｒｉｎ）啟動了對亞太地區業
務的調整，包括將其中國子公司協和麒麟（中國）制藥有限公司的全部股權轉讓給香港維健醫藥
集團。
　　這家日本藥企進入中國市場逾３０年，產品涵蓋罕見病、血液與腫瘤、腎臟病等主要疾病領
域。這筆交易轉讓價格為７﹒２億元人民幣，預計於９月底完成。（ｌｃ）

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