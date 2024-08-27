《駐滬專電》上海將開發建設百萬千瓦級海上光伏項目集群

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》上海市發改委昨日發布《上海市「風光同

場」海上光伏開發建設方案》，明確今年要啟動首輪海上光伏項目競爭配置，規模不低於１００

萬千瓦，由上海市電力公司保障並網消納，鼓勵投資主體按需配置儲能。

２０２５年要開展其餘海上光伏項目競爭配置和開發建設。投資主體配套建設新型儲能裝置

，出力不低於海上光伏裝機容量的２０％（額定充放電時長不少於２小時）。新型儲能可通過自

建、合建或容量租賃的模式實現，與海上光伏同步建成並網。

方案又提到，海上光伏集群要統籌做好與國土空間總體規劃、海岸帶及海洋空間規劃銜接，

不佔用生態保護紅線、自然岸線、軍事設施保護區、航路和錨地、未開發利用的潮間帶海域以及

相關法律法規明確禁止的其他區域。聚焦上海周邊東海大橋、臨港、金山、奉賢等已建、在建海

上風電場址海域範圍，進行海上光伏規劃布局，開發建設百萬千瓦級海上光伏項目集群。

要加大對技術創新的投入力度，重點關注光伏材料研發、電池效率提升、施工建造能力、信

息化智能化運維等方面技術創新，推動適應海洋鹽霧環境的高效組件、抗惡劣海況新型支架及基

礎、適用海洋環境的智能化逆變器和箱變、海上光伏專用施工船舶、智能化監測和運維繫統等重

大技術攻關和新型裝備研發，力爭取得關鍵技術領域重大突破，實現項目降本增效，建設技術領

先的示範項目。

