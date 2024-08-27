  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

27/08/2024 09:16

《駐滬專電》上海將開發建設百萬千瓦級海上光伏項目集群

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》上海市發改委昨日發布《上海市「風光同
場」海上光伏開發建設方案》，明確今年要啟動首輪海上光伏項目競爭配置，規模不低於１００
萬千瓦，由上海市電力公司保障並網消納，鼓勵投資主體按需配置儲能。
　　２０２５年要開展其餘海上光伏項目競爭配置和開發建設。投資主體配套建設新型儲能裝置
，出力不低於海上光伏裝機容量的２０％（額定充放電時長不少於２小時）。新型儲能可通過自
建、合建或容量租賃的模式實現，與海上光伏同步建成並網。
　　方案又提到，海上光伏集群要統籌做好與國土空間總體規劃、海岸帶及海洋空間規劃銜接，
不佔用生態保護紅線、自然岸線、軍事設施保護區、航路和錨地、未開發利用的潮間帶海域以及
相關法律法規明確禁止的其他區域。聚焦上海周邊東海大橋、臨港、金山、奉賢等已建、在建海
上風電場址海域範圍，進行海上光伏規劃布局，開發建設百萬千瓦級海上光伏項目集群。
　　要加大對技術創新的投入力度，重點關注光伏材料研發、電池效率提升、施工建造能力、信
息化智能化運維等方面技術創新，推動適應海洋鹽霧環境的高效組件、抗惡劣海況新型支架及基
礎、適用海洋環境的智能化逆變器和箱變、海上光伏專用施工船舶、智能化監測和運維繫統等重
大技術攻關和新型裝備研發，力爭取得關鍵技術領域重大突破，實現項目降本增效，建設技術領
先的示範項目。

《說說心理話》【奧運劍擊熱】大師兄張小倫親身分享！贏在起跑線=壓力？如何培育子女有卓越成就？► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

FX MONDAY｜美國轉趨減息，日本利率續升，息差快速收縮...

26/08/2024 14:05

貨幣攻略

千軍易得一將難求，港如何搶人才？

23/08/2024 07:45

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金