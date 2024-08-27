《中國要聞》中央發文：為幼兒園及小學培養本科學歷教師

《經濟通通訊社２７日專訊》中共中央、國務院近日發布的《關於加強新時代高素質專業化

教師隊伍建設的重要意見》提出，對於幼兒園及小學教育階段，要重點培養具有本科及以上學歷

層次的教師。針對中學教育，則逐步導向以研究生學歷為主的教師培養模式，旨在深化中學生教

育的專業性和深度。

為了實現上述目標，意見提及了多項具體措施，包括實施教師學歷提升計畫，不僅關注當前

在職教師的繼續教育，也強化了對新入職教師學歷標準的提升。此外，加強對中小學名師名校長

的培養，以及優化並擴大國家級培訓計畫覆蓋面，特別是加強對鄉村教師的培訓支持，確保教育

資源均衡發展，提升鄉村教育質量。

在職業教育領域，意見鼓勵高水平大學、高等職業院校與企業合作，共同開展一體化培養培

訓項目，以適應行業需求的變化，提升職業院校教師的實際教學與指導能力。同時，強調了在高

等教育層面，將博士後群體視為教師隊伍的重要來源，進一步健全高校教師的成長與發展支持體

系。

值得注意的是，意見還特別提到了數字化在教師發展中的作用，倡導實施「數字化賦能教師

發展行動」。這意味著要引導教師積極適應新技術變革，利用數字工具和平台，創新教學方法，

為培養未來所需人才奠定堅實基礎。（ｌｃ）

