【大國博弈】加拿大１０月起對中國電動車及鋼鋁加徵１００％關稅

《經濟通通訊社２７日專訊》加拿大政府公布，今年１０月１日起對中國進口的電動車加徵

１００％關稅。同時，將於１０月１５日起對中國鋼、鋁加徵２５％關稅。

加拿大總理杜魯多稱，政府正將加拿大汽車行業轉變為製造未來汽車的全球領導者，但中國

在全球市場上為自己創造不公平優勢，威脅本土產業。加拿大政府亦針對其他產業啟動為期３０

天的關稅諮詢期，包括電池和電池零件、半導體、太陽能產品和關鍵礦產，預告未來可能會推出

相關措施。



＊華：典型貿易保護主義，損人不利己＊



中國駐加拿大大使館發言人表示，加拿大政府不顧中方一再反對和嚴正交涉，一意孤行宣布

對中國電動汽車等加徵關稅。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

該發言人又說，加方此舉是典型的貿易保護主義和政治主導行為，並將破壞中加正常經貿合

作，損害加拿大消費者和企業利益、不利於加方綠色轉型和全球應對氣變努力，完全是損人不利

己。

發言人強調，中國電動車等並不是依靠補貼取得競爭優勢，加方關於對中國所謂的產能過剩

的指責毫無依據。中方敦促加方尊重客觀事實，遵守世貿組織規則，立即糾正錯誤做法，不要將

經貿問題政治化。中方將採取一切必要措施維護中企正當權益。（ｒｙ）

