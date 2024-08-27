《車企血戰》華為余承東：問界新Ｍ７　Ｐｒｏ每賣一輛蝕近３萬

《經濟通通訊社２７日專訊》內媒報道，華為昨發布了問界新Ｍ７ Ｐｒｏ版，並首次亮相

了華為與江淮汽車（滬：６００４１８）合作打造的第二款車型、鴻蒙智行旗下首款轎跑ＳＵＶ

智界Ｒ７。華為常務董事、終端ＢＧ董事長、智能汽車解決方案ＢＵ董事長余承東表示，華為及

賽力斯（滬：６０１１２７）合作的問界新Ｍ７ Ｐｒｏ成本很高，把錢花了在看不見的地方，

售價２４﹒９８萬元（人民幣．下同）起，目前每賣一輛車會虧蝕近３萬元。

另外，賽力斯汽車總裁何利揚指出，賽力斯已完成產線等升級，問界新Ｍ７ Ｐｒｏ的交付

周期將達到行業領先的２至４周。

報道指余承東此前已表示鴻蒙智行車型的成本高。余承東４月發文稱，集團在智駕技術上進

行大量研發投入，售價低於３０萬元的華為高階智駕其實都是虧本銷售。他其後表示，鴻蒙智行

在今年初至６月９日的銷量為１５﹒９１萬輛，銷售均價接近４０萬元，買家都更願意選擇高配

版本，因此華為和合作車企還是能夠取得盈利。

早前極越公關負責人徐繼業亦炮轟雷軍和小米虧錢賣車，稱其「每台車虧６萬，放在以前這

就叫作傾銷，這是最惡劣的商人本質。」事件引起廣泛關注，極越ＣＥＯ夏一平迅速發布了內部

信，對徐繼業進行通報批評。（ｒｙ）

