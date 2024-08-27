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AH股新聞

27/08/2024 13:36

《中國要聞》拼多多美股大跌２９％，黃崢跌出中國首富榜首位

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國電商巨頭拼多多公布第二季業績，更預告未來盈利將下降
，美股大跌約２９％。這讓兩周前才剛登上中國首富寶座的拼多多創辦人黃崢跌落至第四名，身
家蒸發１４１億美元。
　　８月２６日，拼多多發布二季度業績。當季營收９７０﹒６億元（人民幣．下同），上年同
期為５２２﹒８１億元，增長８６％。不過，這一營收表現未及市場預期的９９９﹒８５億元，
同時是拼多多跨境電商平台Ｔｅｍｕ成立（２０２２年四季度）以來，增速首次放緩，２０２３
年三季度至２０２４年一季度，拼多多的收入增速均在９０％以上，分別為９４％、１２３％和
１３１％。
　　當夜美股開盤，拼多多股價盤中跳水，一度跌超３０％。截至美股收盤，拼多多報每股
１００美元，收跌２８﹒５１％。這也是拼多多２０１８年上市以來的最大跌幅。值得一提的是
，周一的大跌，讓拼多多創始人黃崢的財富直接縮水１４１億美元，跌落中國首富寶座。
　　彭博億萬富翁指數最新數據顯示，黃崢登上在中國富豪榜首位１８天後，跌落至第四名，淨
值為３５２億美元。
　　據該榜單，此前的８月８日，黃崢曾取代農夫山泉創始人鍾睒睒，成為３年多來第一位登上
中國財富排行榜榜首的科技大亨。不過，這一地位僅保持了１８天的時間。農夫山泉創始人鍾睒
睒以５００億美元重登榜首。（ｊｑ）

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