《Ａ股行情》滬綜指半日軟０﹒３６％，地產股領跌

《經濟通通訊社２７日專訊》滬深股市今早低開，滬綜指隨後窄幅震盪，深成指、創業板指

則一度跌超１％，ＡＩ眼鏡、華為海思、消費電子、汽車及房地產均受壓，石油、銀行股勉力上

。半日滬綜指收跌０﹒３６％，報２８４５﹒３７點，深成指跌０﹒８５％，創業板指跌

０﹒６２％。

兩市成交仍低位，半日交易額３２８６億元（人民幣．下同），較上日（２６日）同時段成

交減少５％。



＊油價跳漲，中石油半日升２﹒２％＊



中東局勢升級，利比亞東部政府叫停原油生產及出口，分析師稱如果伊以衝突擴大，全球

４％的石油供應將面臨風險。市場斷供憂慮激增，國際油價跳漲，拉動滬深股市石油板塊，海油

發展（滬：６００９６８）飆逾６％，新潮能源（滬：６００７７７）升５﹒２％，中國石化

（滬：６０００２８）升３﹒５％，中國海油（滬：６００９３８）升１﹒８％。

另外，中國石油（滬：６０１８５７）業績理想，董事會決定派發中期息每股０﹒２２元，

派息額４０２﹒６億元，連續三年創歷史同期新高。中石油Ａ股半日升２﹒２％。



＊官媒再提房屋保險，地產股走弱＊



住建部日前表示正研究建立房屋體檢、房屋養老金、房屋保險制度等，人行媒體《金融時報

》今日發文談起與之相關的房屋保險，稱要讓房屋保險和汽車保險一樣普及。

湖南省副省長蔣滌非認為，房屋保險應以政策性保險為基礎、商業性保險為補充，完善房屋

保險體系。那麼保費由誰出？公家出還是房屋購買者？報道引述業內人士表示，允許以住宅維修

資金增值收益為對應既有房屋購買保險已被實踐證實是一條可行的路徑。

另據廣州３月發布的《廣州市城鎮房屋安全保險制度實施方案》，提及對於既有房屋中的公

共建築，例如學校、醫院所等，保險費用由房屋使用安全責任人承擔。同時，鼓勵小區業主委員

會、物業管理委員會積極籌措資金為房屋購買保險。

房地產板塊昨升超１％，今走勢回軟，半日已跌２﹒６％，跌幅居前的有：濱江集團

（深：００２２４４）挫４﹒２％，金地集團（滬：６００３８３）跌４％，深振業Ａ

（深：０００００６）軟３﹒６％，招商蛇口（深：００１９７９）跌３﹒４％。（ｒｙ）

