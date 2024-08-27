《Ａ股行情》地產股領跌，滬綜指收跌０﹒２４％深成指跌１％

《經濟通通訊社２７日專訊》滬深股市今日走勢偏軟，滬綜指全日窄幅波動，收跌

０﹒２４％，止兩連升，收報２８４８﹒７３點，ＡＩ眼鏡、華為海思、房地產板塊跌幅居前。

深成指全日挫１﹒１１％，創業板跌０﹒９４％，兩指數盤中均觸２月以來新低。

成交再縮量，兩市今日交易額５１１５億元（人民幣．下同），較上個交易日少１５０億元

，按日減２﹒８％。分析師稱，Ａ股處於存量博弈階段，滬深兩市成交金額逐漸下滑，Ａ股市場

表現維持弱勢狀態。



＊市場憂房屋養老金變相徵稅，地產股挫３％＊



住建部近日表示正研究建立房屋體檢、房屋養老金、房屋保險制度，並指上海等２２個城市

已試行。此話一出，引發公眾擔憂政府將變相徵收房產稅，網上甚至流傳一份上海試點「房屋養

老金收費標準」。住建部官媒隨即發社評澄清，住建部副部長提到的房屋養老金試點，重點是由

政府建立公共帳戶；強調不增加群眾負擔、無需老百姓出錢。

那麼公共帳戶的錢由哪裏來？中指研究院市場研究總監陳文靜認為，如土地出讓金、維修資

金增值收益、財政補貼等都可能是資金來源的重要研究方向。今日人行主管媒體為房屋保險制度

解畫時亦稱，以住宅維修資金增值收益為對應既有房屋購買保險也是一條可行路徑。

不過值得留意的是，財政部最新數據顯示，今年１－７月國有土地使用權出讓收入為

１７７６３億元，同比下降２２％，更不足２０２１年同期收入的一半，不斷下滑的土地收入是

否能支撐地方政府建立房產養老金三項制度依然存疑。

市場疑慮未除，房地產板塊領跌一日，收挫近３％；金地集團（滬：６００３８３）跌

６﹒３％，濱江集團（深：００２２４４）收跌５％，華僑城Ａ（深：００００６９）跌

４﹒２％，新城控股（滬：６０１１５５）軟３﹒６％，招商蛇口（深：００１９７９）跌

３﹒５％，萬科Ａ（深：０００００２）收低３﹒４％。（ｃｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３３０５﹒３３ －０﹒５７

上證綜合指數 ２８４８﹒７３ －０﹒２４ ２１５６﹒８６

上證Ａ股指數 ２９８５﹒７８ －０﹒２４

深證成份指數 ８１０３﹒７６ －１﹒１１ ２９５７﹒７１

深圳創業板指數 １５３０﹒７４ －０﹒９４

上證Ｂ股指數 ２２７﹒９８ －０﹒５７ １﹒１３

深證Ｂ股指數 １０６２﹒４８ －０﹒８０ ０﹒３３

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