  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯
AH股新聞

27/08/2024 09:38

【聚焦數據】內地７月工業企業利潤增４﹒１％，五個月最快增速

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，７月份，規模以上工業企業實現利潤同比增
長４﹒１％，較６月的增長３﹒６％，加快０﹒５個百分點，連續４個月正增長，並創下五個月
最快增速。
　　１－７月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額４０９９１﹒７億元（人民幣．下同），
同比增長３﹒６％。
　　１－７月份，規模以上工業企業實現營業收入７５﹒９３萬億元，同比增長２﹒９％；發生
營業成本６４﹒７９萬億元，增長３﹒０％；營業收入利潤率為５﹒４０％，同比提高０﹒０４
個百分點。
　
＊電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤增２０％
　
　　１－７月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額１３９１７﹒３億元，同比
增長１﹒０％；股份制企業實現利潤總額３０５１４﹒６億元，增長１﹒９％；外商及港澳台投
資企業實現利潤總額１０１８４﹒９億元，增長９﹒９％；私營企業實現利潤總額
１１０３１﹒０億元，增長７﹒３％。　
　　１－７月份，採礦業實現利潤總額７１７９﹒２億元，同比下降９﹒５％；製造業實現利潤
總額２９０４５﹒４億元，增長５％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額
４７６７﹒１億元，增長２０﹒１％。
　
＊通信和其他電子設備製造業增２５％，汽車製造業增長６﹒７％＊
　
　　１－７月份，主要行業利潤情況如下：有色金屬冶煉和壓延加工業利潤同比增長７９﹒３％
，計算機、通信和其他電子設備製造業增長２５﹒１％，農副食品加工業增長２３﹒９％，電力
、熱力生產和供應業增長２３﹒２％，紡織業增長１８﹒４％，汽車製造業增長６﹒７％，石油
和天然氣開採業增長５﹒３％，化學原料和化學製品製造業增長４﹒８％，通用設備製造業增長
４﹒３％，專用設備製造業下降２﹒９％，電氣機械和器材製造業下降８﹒１％，煤炭開採和洗
選業下降２１﹒７％，非金屬礦物制品業下降４８﹒８％，石油煤炭及其他燃料加工業、黑色金
屬冶煉和壓延加工業同比由盈轉虧。（ｅｗ）

【你點睇】教育局最新初中教材提出應堅拒婚前性行為，你認為教材內容是否不合時宜？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

FX MONDAY｜美國轉趨減息，日本利率續升，息差快速收縮...

26/08/2024 14:05

貨幣攻略

千軍易得一將難求，港如何搶人才？

23/08/2024 07:45

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金