【聚焦數據】內地７月工業企業利潤增４﹒１％，五個月最快增速

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，７月份，規模以上工業企業實現利潤同比增

長４﹒１％，較６月的增長３﹒６％，加快０﹒５個百分點，連續４個月正增長，並創下五個月

最快增速。

１－７月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額４０９９１﹒７億元（人民幣．下同），

同比增長３﹒６％。

１－７月份，規模以上工業企業實現營業收入７５﹒９３萬億元，同比增長２﹒９％；發生

營業成本６４﹒７９萬億元，增長３﹒０％；營業收入利潤率為５﹒４０％，同比提高０﹒０４

個百分點。



＊電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤增２０％



１－７月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額１３９１７﹒３億元，同比

增長１﹒０％；股份制企業實現利潤總額３０５１４﹒６億元，增長１﹒９％；外商及港澳台投

資企業實現利潤總額１０１８４﹒９億元，增長９﹒９％；私營企業實現利潤總額

１１０３１﹒０億元，增長７﹒３％。

１－７月份，採礦業實現利潤總額７１７９﹒２億元，同比下降９﹒５％；製造業實現利潤

總額２９０４５﹒４億元，增長５％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額

４７６７﹒１億元，增長２０﹒１％。



＊通信和其他電子設備製造業增２５％，汽車製造業增長６﹒７％＊



１－７月份，主要行業利潤情況如下：有色金屬冶煉和壓延加工業利潤同比增長７９﹒３％

，計算機、通信和其他電子設備製造業增長２５﹒１％，農副食品加工業增長２３﹒９％，電力

、熱力生產和供應業增長２３﹒２％，紡織業增長１８﹒４％，汽車製造業增長６﹒７％，石油

和天然氣開採業增長５﹒３％，化學原料和化學製品製造業增長４﹒８％，通用設備製造業增長

４﹒３％，專用設備製造業下降２﹒９％，電氣機械和器材製造業下降８﹒１％，煤炭開採和洗

選業下降２１﹒７％，非金屬礦物制品業下降４８﹒８％，石油煤炭及其他燃料加工業、黑色金

屬冶煉和壓延加工業同比由盈轉虧。（ｅｗ）

