【聚焦數據】內地７月工業企業利潤增４﹒１％，五個月最快增速

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，７月份，規模以上工業企業實現利潤同比增
長４﹒１％，較６月的增長３﹒６％，加快０﹒５個百分點，連續４個月正增長，並創下五個月
最快增速。
１－７月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額４０９９１﹒７億元（人民幣．下同），
同比增長３﹒６％。
１－７月份，規模以上工業企業實現營業收入７５﹒９３萬億元，同比增長２﹒９％；發生
營業成本６４﹒７９萬億元，增長３﹒０％；營業收入利潤率為５﹒４０％，同比提高０﹒０４
個百分點。
＊電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤增２０％
１－７月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額１３９１７﹒３億元，同比
增長１﹒０％；股份制企業實現利潤總額３０５１４﹒６億元，增長１﹒９％；外商及港澳台投
資企業實現利潤總額１０１８４﹒９億元，增長９﹒９％；私營企業實現利潤總額
１１０３１﹒０億元，增長７﹒３％。
１－７月份，採礦業實現利潤總額７１７９﹒２億元，同比下降９﹒５％；製造業實現利潤
總額２９０４５﹒４億元，增長５％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額
４７６７﹒１億元，增長２０﹒１％。
＊通信和其他電子設備製造業增２５％，汽車製造業增長６﹒７％＊
１－７月份，主要行業利潤情況如下：有色金屬冶煉和壓延加工業利潤同比增長７９﹒３％
，計算機、通信和其他電子設備製造業增長２５﹒１％，農副食品加工業增長２３﹒９％，電力
、熱力生產和供應業增長２３﹒２％，紡織業增長１８﹒４％，汽車製造業增長６﹒７％，石油
和天然氣開採業增長５﹒３％，化學原料和化學製品製造業增長４﹒８％，通用設備製造業增長
４﹒３％，專用設備製造業下降２﹒９％，電氣機械和器材製造業下降８﹒１％，煤炭開採和洗
選業下降２１﹒７％，非金屬礦物制品業下降４８﹒８％，石油煤炭及其他燃料加工業、黑色金
屬冶煉和壓延加工業同比由盈轉虧。（ｅｗ）
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